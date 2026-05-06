Cơ quan Thông tấn sinh viên Iran (ISNA) cho hay nhà ngoại giao hàng đầu Iran Araghchi sáng 6/5 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của các quan chức ngoại giao Bắc Kinh và Tehran kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch không kích vào Iran.

Phái đoàn Iran do ông Abbas Araghchi dẫn đầu (trái) gặp giới chức Trung Quốc. Ảnh: THX

“Trong cuộc gặp với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Tehran sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện với Mỹ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc nói Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng. Theo ông Vương, khu vực Trung Đông đang trải qua bước ngoặt quan trọng và các cuộc gặp giữa 2 bên là điều cần thiết. Một lệnh ngừng bắn toàn diện phải được thiết lập”, thông cáo của ISNA trên mạng xã hội X viết.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhận định chiến dịch không kích do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào Iran là “bất hợp pháp”.

Tàu hàng Pháp bị tấn công ở eo biển Hormuz

Theo hãng Al Jazeera, công ty vận tải CMA CGM của Pháp xác nhận tàu chở hàng San Antonio thuộc quản lý của doanh nghiệp này hôm 5/3 đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

“Cuộc tấn công đã gây thương tích cho thủy thủ đoàn và khiến con tàu hư hại. Các thuyền viên bị thương đã được sơ tán và nhận sự chăm sóc y tế”, CMA CGM cho hay.

Theo bản đồ do trang Marine Traffic cung cấp chiều 6/5, nơi tàu San Antonio gửi tín hiệu lần cuối là tại khu vực ngoài khơi thành phố Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).