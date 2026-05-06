Hãng CNN đưa tin mặc dù phần lớn quy trình sản xuất của Iran đã bị thiệt hại đáng kể sau các cuộc tấn công gần đây của Israel và Mỹ nhưng các bộ phận quan trọng nhất của quy trình này có thể không bị ảnh hưởng gì.

Mỏ uranium Saghand, nơi khai thác nguyên liệu thô, đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Ảnh vệ tinh được chụp sau các cuộc tấn công mới nhất của Israel và Mỹ cho thấy cơ sở này của Iran không bị hư hại và các máy xúc vẫn đang hoạt động tại đây.

Các báo cáo cho biết những địa điểm như cơ sở chuyển đổi uranium Isfahan, vốn là nơi tinh chế vật liệu và chuyển đổi thành uranium hexafluoride, cũng không hề hấn. Cơ sở này được cho là “vấn đề đau đầu lớn nhất” đối với Mỹ và Israel. Sau khi bị tấn công, Iran đã bịt kín một số lối vào các đường hầm ngầm gần cơ sở này. Các nhà quan sát nhận định điều này cho thấy vẫn còn những thứ quý giá ở đó.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran vào ngày 28/2. Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tập kích Israel cũng như các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tới Iran để thu giữ vũ khí hạt nhân sau khi các cuộc oanh tạc trên không đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của quốc gia Hồi giáo.

Theo hãng tin Anadolu, ông Trump dường như nói tới 453,6kg uranium đã làm giàu, được cho bị kẹt dưới đống đổ nát của các địa điểm bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng xác nhận số vật liệu này đang "nằm dưới đống đổ nát" và Tehran chưa có kế hoạch thu hồi ngay lập tức.