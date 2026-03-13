Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), việc Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, cùng với chiến sự Nga - Ukraine kéo dài, đã khiến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao. Diễn biến này ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị quyết số 36, cùng các chỉ đạo của Chính phủ. Nhờ đó, giá bán lẻ các mặt hàng này trong nước cơ bản bám sát diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối phải đảm bảo nguồn cung cho hệ thống phân phối xăng dầu trong nước. Ảnh: Nam Khánh

Cùng với đó, thương nhân đầu mối chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu (cả nguồn trong nước và nhập khẩu); thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Đảm bảo kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nhà máy sản xuất trong nước tháng 3/2026 đã thông báo với Bộ Công Thương; tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua xăng dầu từ nhà máy sản xuất trong nước đảm bảo nguồn cung xăng dầu tháng 4/2026.

Cơ quan này còn đặc biệt yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu).

Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của thương nhân để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

Phải chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, giám sát việc nhập khẩu, dự trữ lưu thông của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm.