Trước tốc độ đô thị hóa và những nguy cơ cháy, nổ mới, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyển mạnh sang phòng ngừa, quản trị rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó.

Chiều 2/10, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH, Bộ Công an) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC&CNCH vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng và tổ chức triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tại Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết về an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển đều nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu kiềm chế, kéo giảm các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tiến tới xây dựng xã hội không có tai nạn, thực sự văn minh, hạnh phúc.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, điều này đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, với sự gia tăng của các công trình cao tầng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông quy mô lớn, trung tâm dữ liệu, cơ sở năng lượng, hóa chất và các hệ thống lưu trữ tiên tiến được đầu tư, đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu có thể làm xuất hiện những tình huống phức tạp, chưa có tiền lệ, đặt công tác PCCC&CNCH trước những thách thức mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Đình Hiếu

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, để hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cần định vị vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của PCCC&CNCH đối với an ninh, ổn định, phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Để phát triển bền vững, an toàn PCCC&CNCH phải trở thành một điều kiện quan trọng. Mỗi đô thị, dự án hạ tầng, cơ sở sản xuất, khu dân cư ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế phải được nhận diện nguy cơ, xác định trách nhiệm và chuẩn bị năng lực ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng cho rằng công tác PCCC&CNCH cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên không gian mạng, thực địa; bảo đảm dễ nhớ, dễ làm, đưa công tác phòng cháy trở thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

"Tập trung xây dựng các trung tâm huấn luyện ứng phó khẩn cấp ba miền Bắc, Trung, Nam đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tập huấn chuyên sâu, bảo đảm đủ năng lực, kịp thời ứng phó, giải quyết các vụ cháy tại các địa điểm phức tạp như nhà cao tầng, không gian ngầm, trung tâm thương mại, cơ sở hóa chất nguy hiểm, nhà máy điện, điện hạt nhân", Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý.