Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc xây dựng luật nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, qua thực tiễn thi hành, một số quy định cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phương thức quản lý.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Việc xây dựng dự án luật là cần thiết để đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quản lý về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thứ trưởng Công an cho biết, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo cũng bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thường trực Ủy ban lưu ý cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày thẩm tra. Ảnh: QH

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn.

Ông Tới cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định về cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro nhằm đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng.

Không tạo thêm chi phí cho người dân, doanh nghiệp

Phát biểu góp ý, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết quá trình khảo sát có rất nhiều ý kiến về quy định lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tự động; trang phục chữa cháy chuyên dụng; các quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy với nhà xưởng chế biến nông sản. Những quy định này hiệu quả trên thực tế không cao và tạo ra chi phí rất lớn.

Ông Mãi đề nghị rà soát lại để vẫn có thể quản lý được, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng không tạo thêm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu vấn đề chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm với công trình trong phòng cháy, chữa cháy. Ông băn khoăn với nhóm công trình chung cư đông người ở, chung cư cao tầng cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, bởi nếu xây xong rồi và khắc phục sẽ rất khó.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho hay, có thể quy định một số nhóm công trình đặc biệt quan trọng để giữ quy định kiểm soát ở cả khâu thiết kế lẫn nghiệm thu, "nếu thiết kế không tốt thì nghiệm thu không đúng cũng không được".

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: QH

Giải trình sau đó về quy định lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, cảnh báo cháy từ xa, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu rõ thực tiễn rất nhiều vụ cháy nổ được phát hiện thường rất muộn, nhất là xảy ra ban đêm khi người dân, chủ cơ sở ngủ, không phát hiện kịp thời, dẫn đến khi nhận được tin báo cháy đã rất muộn, đám cháy lan rộng.

"Qua thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và kinh nghiệm của các nước thấy rằng, tất cả các công trình đều có hệ thống truyền tin, báo cháy từ xa. Quy định của Nghị định 105 nêu, đến 1/7/2027 phải hoàn thiện việc này... Kinh phí cũng không phải lớn. Công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy thì bắt buộc lắp đặt thêm thiết bị truyền tin báo cháy. Chúng tôi sẽ cho rà soát lại việc này và đánh giá chi phí của doanh nghiệp là như thế nào", Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết

Thứ trưởng chia sẻ, thực tế thí điểm ở Bắc Ninh, thiết bị phát huy rất hiệu quả. Khi xảy ra cháy, dấu hiệu cháy, hệ thống cảnh báo truyền tin kịp thời về trung tâm trong thời gian vài giây.