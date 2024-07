Ngày 18/7, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) thông tin về triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 14 - 16/8 tới đây.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, điểm mới của triển lãm lần này là sẽ giới thiệu về các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế nhà và công trình, phục vụ công tác PCCC&CNCH. Hiện nay đã có nhiều thiết bị ứng dụng AI như robot phục vụ cho công tác PCCC&CNCH.

Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm sẽ có các hoạt động huấn luyện, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng trong công tác PCCC&CNCH như: Di chuyển thoát nạn trong nhà khói, ép tim lồng ngực mô hình thực tế, dập tắt đám cháy trên mô hình 3D.

Một nội dung được nhiều người quan tâm đó là ứng dụng và giải pháp PCCC tại các khu vực như nhà trong ngõ, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng cho biết, tại triển lãm năm nay sẽ giới thiệu nhiều thiết bị báo cháy, báo cháy cục bộ, báo cháy không dây. Những thiết bị này rất phù hợp trong việc áp dụng ở nhà dân, nhà ở nhiều căn hộ cho thuê.

Các thiết bị chữa cháy hiện đại được giới thiệu tại triển lãm PCCC&CNCH năm 2023. Ảnh: Đình Hiếu

Tại triển lãm cũng giới thiệu nhiều thiết bị kỹ thuật, giới thiệu các loại thang thoát nạn gắn trực tiếp vào căn hộ, nhà ở liền kề mặt phố mà không làm tốn diện tích hay mỹ quan của tòa nhà. Thiết bị thang thuận lợi, giúp người bị nạn thoát ra trong trường hợp khẩn cấp.

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, triển lãm có sự tham gia của hơn 450 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.