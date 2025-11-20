Quốc hội ngày 20/11 thảo luận tại hội trường về các dự thảo luật và nghị quyết liên quan đến giáo dục và đào tạo (GD-ĐT).

Chiều nay cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu.

Liên quan đến cấu trúc hệ thống luật, Bộ trưởng cho biết trong quá trình xây dựng 3 dự án luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp), ban soạn thảo đã có sự chỉ đạo thống nhất để đảm bảo tính tổng thể, giảm thiểu chồng chéo, mâu thuẫn và tạo sự liên thông.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình về một số nội dung. Ảnh: Quốc hội

Trong đó, Luật Giáo dục được xem là nền tảng quy định những chuẩn chung nhất, còn các luật khác sẽ giải quyết những vấn đề đặc thù của từng lĩnh vực. "Một nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải khác với nhà giáo trong cơ sở giáo dục phổ thông và đại học, tuy khác nhưng vẫn nằm trong tổng thể tương thích", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng chia sẻ, tất cả ý kiến của đại biểu Quốc hội sẽ được tiếp thu và giải trình.

Về mô hình đại học vùng với trường hợp như Đại học Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định vai trò và đóng góp của mô hình này trong công tác đào tạo, nghiên cứu thời gian qua. Các nghị quyết của Đảng đều nhất quán chủ trương phát triển các đại học quốc gia và đại học vùng thành những thực thể mạnh, đóng vai trò "đầu tàu" dẫn dắt trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhìn nhận nếu thực tiễn mô hình còn khiếm khuyết hay tồn tại khâu trung gian cồng kềnh, ngành giáo dục sẽ khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18.

"Việc các đại học vùng phân tán thành mấy chục đơn vị thì sẽ đi ngược với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về giảm đầu mối, giảm cơ sở phân tán. Nếu đại học vùng 'tãi' ra thì sẽ thành các mảnh ghép nhỏ, còn phân tán hơn nữa, điều đó phải hết sức cân nhắc. Còn nếu như cấu trúc bên trong lỏng lẻo, quản lý cồng kềnh thì điều đó phải khắc phục và phải tìm ra điểm trung gian là chỗ nào để giải quyết. Chúng tôi cũng sẽ xem xét kỹ", Bộ trưởng phân tích.

Về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc đào tạo này từ xưa đến nay vẫn tiến hành bình thường. Luật Giáo dục Đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế mà chỉ quy định nguyên tắc chung đối với các văn bằng thuộc phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ GD-ĐT được giao.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu như bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 vẫn do Bộ Y tế quản lý về nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành, chương trình đào tạo cấp văn bằng.

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi lần này đã bổ sung quy định rõ ràng chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực khoa học, sức khỏe, cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý.

"Bộ GD-ĐT không 'ôm' cái này. Bộ GD-ĐT cũng chưa từng có ý tưởng về việc đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình. Về đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chuyên khoa 3 vẫn do Bộ Y tế quy định", Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định.

Các chương trình đào tạo bình thường khác thì phần chuẩn chương trình đào tạo do Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo, chuẩn chương trình đào tạo. Các nội dung chuyên môn như vậy do Bộ Y tế quản lý chứ không phải do Bộ GD-ĐT.

Ông Nguyễn Kim Sơn cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước bằng văn bản pháp quy, còn quản lý chuyên môn đặc thù là do bộ chuyên ngành thực hiện.

Trong không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt, sự thấu hiểu và chia sẻ đối với ngành giáo dục.

Bộ trưởng nêu rõ, nhiệm vụ đối với nhà giáo rất vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề và nhiều thách thức.

"Chúng tôi cũng thấu hiểu rằng sự vinh quang và cao quý của nghề giáo không tự nhiên sinh ra, cũng không nghiễm nhiên mà bền vững mãi mãi, cũng không đến từ sự ưu ái vô điều kiện, mà chỉ có được bằng sự nỗ lực của chính bản thân các nhà giáo, nó luôn luôn phụ thuộc vào chính các nhà giáo.

Chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin cậy, phó thác của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các phụ huynh", Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói.