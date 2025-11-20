Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số luật liên quan đến giáo dục, trong đó vấn đề bạo lực học đường được quan tâm với nhiều ý kiến đáng chú ý.

Bạo lực học đường ở mức nghiêm trọng hơn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu thực trạng đáng lo ngại khi trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra những vụ việc gây chấn động trong trường học ở nhiều địa phương.

Ông dẫn chứng: “Một học sinh ở Lào Cai đâm bạn nhiều nhát, đẩy xuống hồ nước rồi thản nhiên bỏ đi. Một học sinh ở TPHCM bị đánh hội đồng gãy xương sườn. Cuối tháng 10, học sinh ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong. Tại Hà Nội, có trường hợp học sinh túm tóc giáo viên chủ nhiệm. Một nam học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh bị bạn đánh phải vào viện và đã tử vong”.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu, “nhiều ý kiến cho rằng bạo lực học đường đang gia tăng về mức độ nghiêm trọng”. Ông cho rằng Thông tư 19 “chưa rõ, thể hiện chưa tới”, dẫn tới cách hiểu và triển khai thiếu đồng bộ, vô tình để nhiều hành vi bạo lực không được xử lý kịp thời.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội, Chính phủ và toàn xã hội phải tạo ra một “đột phá” trong ngăn chặn bạo lực học đường. Ông nhấn mạnh, Quốc hội cần thể hiện rõ quyết tâm ngăn chặn bạo lực học đường trong nghị quyết. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cần xây dựng một thông tư riêng về các biện pháp phòng chống bạo lực học đường với yêu cầu “xác định mức độ hành vi, cách xử lý và hệ thống chế tài phù hợp, nhân văn nhưng nghiêm khắc”.

Ông nói thêm: "Phải nêu rõ vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội. Đặc biệt, chúng ta cần chú ý đến quyền được học trong môi trường không bạo lực của học sinh khác và quyền được làm thầy, được kính trọng của giáo viên".

Đại biểu cho rằng, làm được như vậy thì mới giải quyết được căn cơ nạn bạo lực học đường.

Đề xuất áp dụng “biện pháp lao động công ích trong và ngoài nhà trường khi cần thiết”

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Anh Trí, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) cho rằng, giải pháp ban hành một thông tư riêng về phòng chống bạo lực học đường vẫn chưa đủ tầm.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai). Ảnh: Quốc hội

Ông nêu quan điểm: “Bạo lực học đường không chỉ liên quan nhà trường hay gia đình mà còn tác động từ xã hội, môi trường mạng, văn hóa người lớn. Nhiều trường hợp cần áp dụng biện pháp giáo dục ngoài nhà trường, thậm chí phải có sự can thiệp của cơ quan pháp luật".

Từ đó, ông cho rằng cần một văn bản có tính pháp lý cao hơn, mang tính liên ngành. “Việc thay đổi hình thức kỷ luật tác động đến 23 triệu học sinh nên không thể chỉ quy định trong một thông tư của Bộ GD-ĐT vì Bộ không đủ công cụ để giải quyết”.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào luật nội dung giao Chính phủ ban hành quy định về hình thức kỷ luật học sinh, đồng thời xác định rõ lộ trình hỗ trợ tâm lý học đường, đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng đội ngũ tư vấn tâm lý tại các trường.

Ông cũng đề xuất cần xem xét áp dụng “biện pháp lao động công ích trong và ngoài nhà trường khi cần thiết”, nhằm tạo tính răn đe nhưng vẫn mang giá trị giáo dục.

Trong phần phát biểu, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh dành dung lượng đáng kể nói về vai trò, vị thế của người thầy trong môi trường học đường. Nhắc lại câu hát quen thuộc về hình ảnh cô giáo “dạy từng câu, từng lời, từng nét bút, dáng đi”, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, đây là biểu tượng của nhiệm vụ “trồng người”.

Từ đó, ông nhấn mạnh yêu cầu: “Thầy cô phải giữ chức trách nhà giáo trong mọi bối cảnh. Phụ huynh phải phối hợp và tạo điều kiện để thầy cô thực hiện nhiệm vụ tiên dạy lễ, hậu dạy văn. Học sinh phải thực hiện đúng tinh thần tiên học lễ, hậu học văn”.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo luật một nội dung cấm mới: “Cấm phụ huynh, học sinh xúc phạm giáo viên dưới mọi hình thức”.

Ông cho rằng từ quy định này, các cơ sở giáo dục sẽ có căn cứ để “làm rõ quyền và trách nhiệm của giáo viên và phụ huynh”, bảo đảm kỷ cương trường học.

Trường hợp giáo viên có hành vi trái quy định, phụ huynh cần thông qua nhà trường và cơ quan có thẩm quyền, thay vì tự xử lý hoặc có hành vi xúc phạm.

“Có như vậy thì mới đảm bảo nền nếp trong nhà trường và giúp thầy cô yên tâm dạy dỗ”, ông khẳng định.