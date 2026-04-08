Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê Phú Thọ. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính - ngân hàng. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14.

Trong quá trình công tác, trước tháng 10/2018, ông giữ chức Phó Cục trưởng, sau đó là Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 vào tháng 10/2018. Năm 2020, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12.

Tại Đại hội 13 của Đảng (tháng 1/2021), ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời là ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 2/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ vào tháng 6/2025, sau đó được giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), Quốc hội khóa 15 thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 14 (tháng 1/2026), ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Ngày 23/1/2026, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 3/2026, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.