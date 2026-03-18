Sáng nay, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Đồn Biên phòng Trà Cổ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới từ khu vực mốc 1378 đến khu vực cửa sông Bắc Luân, chính diện tiếp giáp với thôn Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ đã báo cáo về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Trà Cổ với Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Trung Quốc trong năm 2025.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc) luôn duy trì nền nếp, chế độ hội đàm, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới.

Hai đơn vị thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày truyền thống của Quân đội hai nước, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Tại đây, hai Bộ trưởng cùng chứng kiến các chiến sĩ Biên phòng và quân khuyển thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy

Hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp biên giới được 396/1.996 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, nhằm phối hợp trực tiếp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra đường biên, cột mốc giữa hai nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân chứng kiến các chiến sĩ Biên phòng thực hiện một tình huống nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy.

Cũng trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã đến thăm Trường THPT Trần Phú (phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh).

Đông đảo giáo viên và học sinh của trường tay cầm cờ, hoa chào mừng hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước.

Giữa tiếng hô vang “Việt - Trung hữu nghị, Việt - Trung đoàn kết”, các em học sinh tặng hoa, chào mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân.

Hai Bộ trưởng xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, do học sinh của trường THPT Trần Phú và Trường Trung học Đông Hưng (thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần giao lưu hữu nghị, mang thông điệp đầy ý nghĩa về sự gắn kết, sẻ chia, tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Nhân dịp thăm trường, hai Bộ trưởng đã trao những món quà ý nghĩa tặng thầy và trò nhà trường. Hai Bộ trưởng cùng các đại biểu tham quan phòng học mới được trang bị máy vi tính do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đại biểu giáo viên và học sinh hai trường