Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 3/8, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức phiên họp giữa 3 bộ với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phiên họp do Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị chủ chốt của 3 bộ và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa 3 cơ quan kể từ khi ký quy chế phối hợp tháng 12/2025; thảo luận phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tại phiên họp, tham luận của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong tổng thể đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tham luận của Bộ Công an nhấn mạnh lợi thế, đặc thù của đối ngoại công an nhân dân trong triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Tham luận của Bộ Ngoại giao nêu bật kết quả và phương hướng phối hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Các bộ trưởng khẳng định quốc phòng, an ninh, đối ngoại có mối quan hệ gắn bó mật thiết trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự phối hợp giữa 3 bộ là cụ thể hóa quan điểm của Đảng về gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đây là lần đầu tiên có phiên họp do 3 Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Ngoại giao đồng chủ trì

Lãnh đạo 3 bộ nhấn mạnh việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của cả hệ thống chính trị.

Đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, mạnh và sâu sắc, việc tăng cường phối hợp giữa 3 Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao càng trở nên cấp thiết hơn.

Các Bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa 3 bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn; đề nghị các đơn vị của 3 bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam tới Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang

Lãnh đạo 3 bộ và các đại biểu tại phiên họp

Cả 3 bộ cần thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với tinh thần chủ động, “rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối”, đổi mới phương thức phối hợp, trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.