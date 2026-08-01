Sáng 1/8, phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ của một hội nghị của ngành.

Nhìn nhận từ hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thế giới biến động nhanh, phức tạp; nếu không nhanh chóng và kịp thời, sẽ mất thời cơ. Trong hoàn cảnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị

Vui mừng với những kết quả đã đạt được nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng không được bằng lòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích tình hình thế giới đang chuyển dịch nhanh, hết sức phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế, thương mại, công nghệ, dữ liệu, năng lượng và chuỗi cung ứng ngày càng gắn chặt với chính trị, an ninh. Xung đột còn kéo dài, luật pháp quốc tế và các thể chế đang chịu nhiều sức ép.

Khoa học và công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất và quản trị. Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, hạ tầng số, năng lượng mới vừa mở ra cơ hội nhưng cũng tạo ra những rủi ro mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, quốc gia nào làm chủ công nghệ và nhân lực chất lượng cao sẽ có lợi thế; quốc gia nào chậm chuyển đổi có thể bị tụt hậu.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng chung. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động, ASEAN giữ vai trò quan trọng, nhiều nước muốn mở rộng quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thành tựu 40 năm đổi mới và uy tín quốc tế đã tạo cho nước ta những điều kiện mới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, tiềm năng đóng góp ngày càng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại

"Vấn đề là phải nhận ra được cơ hội sớm và biến cơ hội thành kết quả. Chúng ta không thể ngồi chờ thuận lợi đến, cũng như không thể chỉ ngồi xử lý khi tình huống đã xảy ra. Tình hình càng phức tạp thì càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu; mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế giới thay đổi nhanh, tư duy chậm đổi mới thì hành động sẽ chậm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam như điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực; biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước.

Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải được nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu cần đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể.

Đổi mới tư duy đòi hỏi bản lĩnh trong kiến nghị, đề xuất. Cán bộ tham mưu phải dám nêu vấn đề, bảo vệ kiến nghị đúng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bộ trưởng Lê Hoài Trung tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thế và lực mới đòi hỏi tâm thế tự tin, chủ động, có trách nhiệm, nhưng luôn chân thành, khiêm tốn và tôn trọng đối tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được.

"Nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới, không phải là hoàn thành công việc. Sau mỗi chuyến thăm cấp cao phải có kế hoạch triển khai; mỗi thỏa thuận phải rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, tiến độ và cách kiểm tra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Trong mọi mối quan hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần coi trọng lòng tin, sự chân thành và lợi ích lâu dài; xử lý thỏa đáng khác biệt, không để một vấn đề riêng lẻ ảnh hưởng toàn bộ quan hệ. Hiệu quả của quan hệ không nằm ở tần suất tiếp xúc hay tên gọi khuôn khổ. Thước đo chính là môi trường hòa bình được củng cố, lợi ích đất nước được bảo vệ, thị trường được mở rộng, dự án được hình thành, công nghệ và nhân lực được nâng lên, nhân dân được hưởng lợi.

Mọi hoạt động đối ngoại phục vụ đất nước, nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận.

"Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ngoại giao khoa học, công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia; theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới; đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với lãnh đạo Bộ Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu dự hội nghị

Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và cách làm hay. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch; bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Hội nhập sâu nhưng không phụ thuộc; mở cửa nhưng giữ vững tự chủ; tiếp thu tinh hoa thế giới để làm giàu bản sắc và sức mạnh Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

"Nghị quyết hay, cơ chế tốt mà cán bộ không nắm chắc, thiếu trách nhiệm, ngại phối hợp thì công việc vẫn trì trệ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới.