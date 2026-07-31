Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào ngày mai và kéo dài đến ngày 7/8. Hội nghị là diễn đàn quan trọng của ngành Ngoại giao, được tổ chức định kỳ từ năm 1957.

Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế và công tác đối ngoại, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội 14 của Đảng đã xác định, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn

Trước Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, "thông điệp lớn nhất mà chúng tôi mong muốn gửi gắm qua Hội nghị Ngoại giao lần này là ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy thật tốt vai trò tiên phong, đồng thời thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Qua đó, ngành Ngoại giao sẽ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới trong kỷ nguyên mới, trước hết là trong nhiệm kỳ Đại hội 14, tạo nền tảng để đất nước đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045".

Hội nghị được xây dựng với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đại hội 14, nhất là đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trọng tâm đầu tiên là quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước, xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính trị và công tác đối ngoại. Hội nghị vinh dự được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành trực tiếp quán triệt những nội dung lớn về đường lối, chính sách.

Trọng tâm thứ hai là tiếp tục trao đổi, đánh giá toàn diện tình hình quốc tế và khu vực trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, chiến lược, kinh tế, khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, đây cũng là yêu cầu mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra đối với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đó là không để đất nước bị động, bất ngờ. Hiện nay, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc hay giải quyết vấn đề, mà còn phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Việc trao đổi, phân tích sâu hơn về tình hình quốc tế sẽ giúp nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, đồng thời hỗ trợ mỗi cán bộ ngoại giao vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trọng tâm thứ ba là trao đổi về những nhiệm vụ lớn của công tác đối ngoại. Vai trò của ngành Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ dừng ở việc kết nối mà phải chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây đều là những vấn đề rất lớn đặt ra trong bối cảnh mới.

Đến năm 2045, Việt Nam sẽ có khoảng 130 cơ quan đại diện ở nước ngoài

Một nội dung xuyên suốt khác của Hội nghị là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhiều lần nhấn mạnh, khâu quan trọng nhất hiện nay là khâu thực thi.

"Từ nhận thức đúng, xác định đúng nhiệm vụ đến việc triển khai bằng phương thức nào, tổ chức ra sao, đổi mới hoạt động của các cơ quan đại diện ở nước ngoài như thế nào, cũng như cần điều chỉnh mô hình vận hành của Bộ Ngoại giao ra sao để đáp ứng yêu cầu mới. Trong đó, chuyển đổi số là một nội dung đặc biệt quan trọng", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Một nội dung rất quan trọng của Hội nghị là tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Đây là điểm mới, nổi bật của Hội nghị lần này.

Lần đầu tiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban được triển khai hoạt động trong bối cảnh mới. Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tham mưu để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ, đây cũng là lần đầu tiên, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì nhằm trao đổi, tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng trên ba lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hồi tháng 12/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ có các phiên chuyên đề về đối ngoại phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước. Những nội dung này thể hiện yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, xác định phương hướng và giải pháp, một nhiệm vụ rất quan trọng của Hội nghị là xây dựng chương trình hành động cụ thể của toàn ngành Ngoại giao, bao gồm các đơn vị trong Bộ và toàn bộ hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, Việt Nam có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Theo quy hoạch đã được Chính phủ và Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2030, mạng lưới này sẽ được mở rộng lên 115 cơ quan đại diện và dự kiến đến năm 2045 sẽ đạt khoảng 130 cơ quan đại diện.

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế, cũng như quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định, đó là đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.