Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày về thành tựu ngoại giao

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng với đất nước và ngành Ngoại giao.

Trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới, Bộ trưởng cho biết, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh, được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, đất nước đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị Ngoại giao sẽ tập trung đánh giá tình hình khu vực, thế giới và kết quả triển khai công tác đối ngoại. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng của hội nghị lần này là quán triệt, tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, đổi mới về tư duy và cách thức thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hội nghị diễn ra trong 9 ngày với 18 phiên họp, có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo chủ chốt. Các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình thế giới, quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng, vấn đề biên giới lãnh thổ và xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Hội nghị cũng có những nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và lần đầu tiên tổ chức cuộc họp giữa ba bộ: Quốc phòng, Công an và Ngoại giao để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc triển khai Nghị quyết Đại hội 14 là cần "hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn".

Vì vậy, hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu ba vấn đề. Thứ nhất là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm và các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về mô hình phát triển mới.

Thứ hai là nhận thức đúng về nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu và thường xuyên. Thứ ba là quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Báo cáo về những kết quả từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đến nay, Bộ trưởng nêu rõ công tác đối ngoại đã phát huy những phương thức mới, đặc biệt là ngoại giao cấp cao để gia tăng tin cậy chính trị với các đối tác quan trọng. Đối ngoại song phương và đa phương được triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Việc sắp xếp lực lượng đối ngoại đã có bước đột phá với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được chú trọng, nâng cao bản lĩnh và tri thức của đội ngũ cán bộ. Công tác quản trị và chuyển đổi số cũng có bước tiến mạnh mẽ khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến.

Bộ trưởng Ngoại giao: Đẩy mạnh xây dựng Đảng và ngành ngoại giao theo phương châm "định hướng đúng, kỷ luật nghiêm, chuyên môn giỏi", xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần "sáu dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn

Để thực hiện yêu cầu "làm đúng, làm đến nơi đến chốn", Bộ trưởng cho rằng cần tập trung đổi mới công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; chuyển từ theo dõi sang đánh giá toàn diện, từ dự báo sự kiện sang dự báo xu hướng, chủ động kiến tạo thời cơ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Lê Hoài Trung cũng nhìn nhận việc cần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ, giữ thế chủ động chiến lược, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu và phục vụ phát triển kinh tế.