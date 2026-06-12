Chia sẻ trên được ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN đưa ra tại lể kỉ niệm 20 năm Intel hoạt động tại Việt Nam, được tổ chức vào chiều 12/6 ở TPHCM.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nghe giới thiệu về chú chó robot có sử dụng chip do Intel sản xuất. Ảnh: Lê Mỹ

Năm 2006, Intel khởi công xây dựng nhà máy tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) với chỉ vài trăm nhân sự tiên phong. Ngày nay, Intel Products Việt Nam (IPV) tự hào là cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo ra khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tính đến nay, Intel đã cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào Việt Nam. IPV đóng vai trò trọng yếu trong mạng lưới sản xuất của hãng, sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, trong đó nổi bật là dòng vi xử lý tiên tiến Intel Series 3 dành cho AI PC dựa trên công nghệ tiến trình Intel 18A. Suốt 20 năm qua, nhà máy đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, IPV đã đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của SHTP và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn TPHCM.

Một trong những đóng góp mang tính bước ngoặt và bền vững nhất của Intel tại Việt Nam chính là công tác đào tạo và phát triển nhân tài.

Tính đến nay tập đoàn này đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho giáo dục STEM, đồng thời chú trọng thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng giới thông qua việc tổ chức đào tạo cho hơn 9.000 giảng viên, trong đó hơn 1/3 là nữ giới.

Tháng Năm vừa qua, Intel đã tiến hành trao tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác đào tạo cũng như nghiên cứu bán dẫn tại Việt Nam.

Hướng tới kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), IPV đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ và các đối tác trong nước nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ứng dụng và phổ cập AI tại Việt Nam.

Trong suốt hai thập kỷ qua, IPV đã góp phần đào tạo và phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà lãnh đạo người Việt, đồng thời tạo điều kiện cho hơn 600 nhà cung cấp nội địa đạt chuẩn tham gia vào chuỗi sản xuất tiên tiến.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, Intel đầu tư vào Việt Nam sau 20 năm đã để lại kết quả hết sức ấn tượng, thông qua các con số thể hiện ở trên.

Về phía Chính phủ Việt Nam, Bộ KH&CN với vai trò là đơn vị quản lý trực tiếp các hoạt động liên quan đến công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chia sẻ, Intel có thể nói là đã mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, đây là điểm quan trọng và giá trị nhất; thực tế sau 20 năm Intel đầu tư vào Việt Nam, hiện Việt Nam đã có một thị trường bán dẫn với quy mô đạt trên 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 240 dự án; hình thành khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, cùng đội ngũ khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế, đặc biệt là kỹ sư trình độ cao.

Trong đó, hành trình Intel 20 năm ngoài việc đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế của Việt Nam, còn mang lại công ăn việc làm cho hơn 6.500 người lao động.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, trong 20 năm tới, Việt Nam mong muốn cùng Intel thực hiện một số dịch chuyển lớn, đó là: từ tham gia chuỗi giá trị sang làm chủ ngày càng nhiều công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao hơn; từ thu hút đầu tư sang đồng sáng tạo công nghệ, cùng nghiên cứu, cùng phát triển những sản phẩm mới, phục vụ thị trường toàn cầu; từ đào tạo nhân lực sang phát triển nhân tài, có khả năng dẫn dắt những công nghệ tương lai.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật công nghệ cao sửa đổi, trong đó dành rất nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao đáp ứng một số tiêu chí, đáng chú ý là liên quan đến câu chuyện nội địa hoá.

“Làm thế nào để tỷ lệ nội địa hoá ngày càng gia tăng? Việt Nam không đơn thuần là một nơi lắp ráp mà phải tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Tỷ lệ nội địa hoá là thể hiện mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ trưởng nói.

Đồng thời luật cũng đưa ra việc phải có các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), các trung tâm này cũng sẽ được dành các ưu đãi rất lớn, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Và cuối cùng là làm sao đồng kiến tạo, đồng đào tạo, nuôi dưỡng những tài năng công nghệ của Việt Nam trong tương lai sắp tới.