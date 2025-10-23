Intel vinh danh học sinh, sinh viên Việt Nam tại Lễ hội AI toàn cầu 2025 với hai dự án ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thính và khiếm thị.

Ngày 23/10, Tập đoàn Intel công bố danh sách các học sinh, sinh viên đoạt giải tại Intel® AI Global Impact Festival 2025 – sân chơi quốc tế thường niên tôn vinh những sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vì cộng đồng, quy tụ thí sinh từ 32 quốc gia.

Theo Intel, 6 nhóm đến từ Ấn Độ, Mỹ, Moldova, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng trăm dự án khác để giành Giải thưởng toàn cầu.

Các dự án được đánh giá khắt khe dựa trên mức độ sáng tạo, tính trách nhiệm khi ứng dụng công nghệ AI và tác động xã hội tích cực. Toàn bộ sản phẩm thắng giải đều được kiểm tra đạo đức AI (AI ethics) bởi các chuyên gia Intel, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn “AI có trách nhiệm” (Responsible AI).

Bà Kimberly Mayes, Phó Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phát triển Nhân tài và Tác động xã hội doanh nghiệp của Intel, cho rằng: “Một thế hệ chuyên gia công nghệ mới đang nổi lên, dẫn dắt sự chuyển đổi nhờ trí tuệ nhân tạo. Với tư duy mới mẻ, khả năng thích ứng linh hoạt và cam kết với các giá trị đạo đức, họ đang thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Tương lai của sáng tạo phụ thuộc vào sự tò mò và dũng cảm của những người trẻ này”.

Việt Nam là một trong những quốc gia có dự án được Intel vinh danh ở cả hai hạng mục toàn cầu và khu vực, thể hiện bước tiến đáng kể của thế hệ trẻ trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục STEM.

Ở nhóm tuổi trên 18, ba sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương (Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai) giành Giải thưởng Toàn cầu với dự án Your Voice – ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.

Ứng dụng sử dụng thị giác máy tính, học máy và avatar hoạt hình để phiên dịch song phương từ Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) sang giọng nói hoặc văn bản theo thời gian thực. Giải pháp hướng tới hơn 2,5 triệu người khiếm thính và khiếm ngôn tại Việt Nam, hỗ trợ họ học tập, tìm việc và hòa nhập xã hội. Mỗi sinh viên đạt giải nhận 2.000 USD từ Intel.

Ở nhóm tuổi 13–17, hai học sinh Hà Ngô (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) được trao Giải thưởng Khu vực với dự án Hap – thiết bị định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác.

Thiết bị sử dụng mô hình YOLOv8 và bộ công cụ OpenVINO của Intel để nhận diện vật thể, truyền tín hiệu định hướng qua rung lắc giúp người dùng di chuyển an toàn mà không cần âm thanh. Giải pháp chi phí thấp, hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến, hướng đến người khiếm thị tại khu vực nông thôn. Mỗi học sinh nhận 1.000 USD từ Intel.

Intel cho biết đã đào tạo kỹ năng AI cho hơn 8 triệu người trên toàn cầu thông qua hợp tác với 29 chính phủ và 27.000 tổ chức giáo dục, khẳng định nỗ lực phổ cập AI có đạo đức và vì con người.

Các dự án đến từ Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo mà còn phản ánh hiệu quả của các chương trình thúc đẩy năng lực số và giáo dục STEM mà Intel triển khai tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.