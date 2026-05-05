Trong thông báo ngày 5/5, Intel cho biết đã hoàn tất quá trình bàn giao 31 thiết bị chuyên dụng trong khâu lắp ráp và kiểm định (ATP) vi mạch cho Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Hà Nội).

Đây là hệ thống máy móc vốn được sử dụng trong dây chuyền công nghiệp của hãng, nay được chuyển đổi công năng để phục vụ môi trường học thuật. Theo đó, sinh viên khối ngành kỹ thuật sẽ có cơ hội thao tác trực tiếp trên các thiết bị sản xuất thực tế, giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và yêu cầu chuyên môn tại các nhà máy.

Hoạt động bàn giao này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa doanh nghiệp và SHTP. Đồng thời, dự án cũng bám sát chiến lược quốc gia về mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực bán dẫn chất lượng cao từ nay đến năm 2030.

Trên thực tế, việc thiết lập và vận hành các phòng thí nghiệm vi mạch tiêu chuẩn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư hạ tầng rất lớn. Việc tiếp nhận máy móc trực tiếp từ các doanh nghiệp trong ngành giúp các trường đại học và cơ sở nghiên cứu tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị ban đầu. Nguồn lực này hỗ trợ các trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo vi mạch khép kín, từ khâu thiết kế trên phần mềm đến khâu đóng gói, kiểm định đầu ra.

Đại diện Intel Products Vietnam nhận định, trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước gia nhập chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, việc chuẩn bị một lực lượng lao động sẵn sàng đáp ứng ngay yêu cầu công việc thực tiễn là ưu tiên hàng đầu. Việc được làm quen với thiết bị chuyên dụng từ trên ghế nhà trường sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội ngũ kỹ sư nội địa.