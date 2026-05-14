Theo báo Guardian, ông Streeting đã trở thành bộ trưởng cấp cao đầu tiên hôm 14/5 xin rút khỏi nội các của Thủ tướng Starmer. Động thái được dự đoán là tiền đề cho việc thách thức sự lãnh đạo của ông Starmer.

Giới quan sát cho biết Thủ tướng Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc từ chức sau kết quả thảm hại của Công đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực tuần trước. Gần 90 nghị sĩ thuộc Công đảng đã công khai kêu gọi ông Starmer rút khỏi ghế lãnh đạo chính phủ.

Trong bức thư xin từ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, ông Streeting giải thích quyết định này bắt nguồn từ việc ông “mất niềm tin” vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Starmer và cảm thấy “không có danh dự và thiếu nguyên tắc” khi tiếp tục ở lại trong chính phủ hiện thời.

Ông Streeting nói các cuộc bầu cử tuần trước đã đưa “những người theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền ở mọi ngóc ngách” của đất nước, điều chính khách này tin có thể tạo ra nguy cơ tan rã của Vương quốc Anh. Ông Streeting lưu ý các cử tri tiến bộ đang “mất niềm tin” vào Công đảng, đồng thời cáo buộc những sai lầm của Thủ tướng Starmer “khiến đất nước không biết chúng ta là ai hoặc chúng ta thực sự đại diện cho điều gì”.

“Ông ấy (Starmer) đã thể hiện lòng dũng cảm và tài năng lãnh đạo trên trường quốc tế, đặc biệt là việc giữ cho Anh không tham gia vào cuộc xung đột ở Iran. Nhưng nơi chúng ta cần tầm nhìn, chúng ta lại có một khoảng trống. Nơi chúng ta cần định hướng, chúng ta lại đang trôi dạt”.

Ông Streeting khẳng định rõ ràng rằng Thủ tướng Starmer sẽ không thể dẫn dắt Công đảng vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến ​​vào năm 2029. Ông cũng kêu gọi một cuộc tranh luận rộng rãi về “điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, bao gồm cả “những ứng cử viên tốt nhất có thể” cho đảng cầm quyền.

Ông Streeting công bố thư xin từ chức sau nhiều ngày dư luận đồn đoán về việc liệu chính khách này có công khai thách thức sự lãnh đạo của ông Starmer trong Công đảng hay không. Trong thư gửi thủ tướng, ông Streeting không đề cập đến việc đang khởi động chiến dịch tranh cử chức lãnh đạo đảng cầm quyền, nhưng ám chỉ muốn trở thành ứng cử viên khi cuộc đua diễn ra.

Văn phòng Thủ tướng Anh hiện chưa phản hồi ngay lập tức về đơn từ chức của ông Streeting. Tuy nhiên, suốt tuần qua, họ vẫn khẳng định Thủ tướng Starmer không có ý định từ chức. Trong bài phát biểu hôm 11/5, ông Starmer tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức vụ, với lý do việc thay đổi lãnh đạo sẽ đẩy nước Anh trở lại tình trạng "hỗn loạn" từng diễn ra dưới thời Đảng Bảo thủ đối lập.