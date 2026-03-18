Theo báo Pravda, Thủ tướng Anh Starmer ngày 17/3 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Văn phòng phố Downing ở London.

"Có một điều quan trọng cần làm rõ là chúng ta vẫn phải tiếp tục đặt trọng tâm vào Ukraine. Hiện đang xảy ra xung đột ở Iran, ở Trung Đông, nhưng chúng ta không được phép sao nhãng về tình hình Ukraine và những nhu cầu hỗ trợ Kiev", ông Starmer cho biết.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh Nga không thể là bên được hưởng lợi từ cuộc xung đột Iran, dù từ giá dầu mỏ hay việc Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Thủ tướng Anh Starmer (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác châu Âu không bỏ quên Ukraine, gợi ý rằng Mỹ và các bên khác có thể tận dụng kinh nghiệm và công nghệ chống máy bay không người lái (UAV) của Kiev trong cuộc xung đột Trung Đông.

"Có khoảng 200 chuyên gia phòng không của Ukraine đã được cử tới Trung Đông nhằm hỗ trợ đối phó UAV của Iran. Mỗi UAV của Iran chỉ có giá khoảng 50.000 USD, nhưng các loại tên lửa đánh chặn của Mỹ và đồng minh có giá hàng triệu USD, đó là sự mất cân đối lớn về chi phí tác chiến", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev có thể sản xuất khoảng 2.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, đồng thời sẵn sàng cung cấp một nửa trong số này cho các đối tác và đồng minh.

Cách đây vài ngày, ông Zelensky đã từng bày tỏ sự quan ngại về khả năng Kiev mất đi sự ủng hộ của Mỹ vì tình hình xung đột Iran leo thang.

"Mỹ đang tập trung vào Iran, nhưng chúng tôi không muốn mất đi sự ủng hộ của họ. Thông qua đề nghị chia sẻ chuyên môn về UAV, chúng tôi đang thể hiện thiện chí giúp đỡ Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông. Hy vọng Mỹ sẽ không quay lưng lại với vấn đề Ukraine", ông Zelensky phát biểu ngày 15/3.