Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, đây là món quà duy nhất ông Starmer chọn giữ lại. Vợ chồng ông Trump cũng tặng người đứng đầu chính phủ Anh một cây gậy đánh golf và một bộ khuy măng sét bằng bạc. Cả 2 món quà này đều được cá nhân hóa.

Vợ ông Starmer được ông Trump và phu nhân tặng một đôi bốt. Tuy nhiên, văn phòng nội các Anh đã giữ lại món quà này.

Theo quy định của chính phủ Anh, thủ tướng và các bộ trưởng không được phép giữ lại quà tặng chính thức giá trị trên 140 Bảng (hơn 184 USD). Nếu muốn giữ, họ phải chi trả phần chênh lệch giữa 140 Bảng và giá trị món quà. Hiện, giá trị chiếc vòng cổ bạc của vợ chồng ông Trump tặng chưa được tiết lộ và phố Downing từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử tới Anh lần thứ 2, gia đình ông Trump được tiếp đón tại lâu đài Windsor và Thủ tướng Starmer đã tặng người đứng đầu nước Mỹ một chiếc hộp màu đỏ có in nổi con dấu và chức danh tổng thống, tặng Đệ nhất phu nhân Melania Trump một chiếc khăn lụa do trẻ em Ukraine thiết kế.

Mặc dù phần lớn chỉ mang tính biểu tượng nhưng những món quà trao đổi giữa thủ tướng Anh và tổng thống Mỹ đã từng gây tranh cãi trong quá khứ.

Khi ông Gordon Brown, Thủ tướng Anh giai đoạn 2007 - 2010 thăm Washington vào năm 2009, ông đã tặng Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama một hộp bút được chế tác từ gỗ của con tàu chống chế độ nô lệ HMS Gannet. Trong khi đó, ông Obama lại tặng ông Brown một món quà chung chung là một bộ hộp DVD gồm 25 bộ phim kinh điển của Mỹ. Món quà của tổng thống Mỹ từng bị coi là "một sai lầm ngoại giao".

Khó có nhà lãnh đạo thế giới nào nhận được món quà có giá trị lớn như Qatar tặng ông Trump - một chiếc Boeing 747 hạng sang, trị giá 400 triệu USD để dùng làm chuyên cơ Không lực Một mới. Món quà đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội tại Mỹ.

Cho tới hiện tại, ông Trump đã tránh được những tranh cãi về cách lựa chọn quà tặng, dù ông từng bị diễn viên Charlie Sheen cáo buộc tặng đồ trang sức giả trước khi tham gia chính trường.