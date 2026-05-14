Ngày 14/5, Bộ Y tế tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm BS.CK II Phạm Thanh Việt giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 24/4.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết quyết định bổ nhiệm được ký từ cuối tháng 4, song do điều kiện công tác nên đến ngày 14/5 mới tổ chức lễ trao chính thức. Trước đó, từ tháng 8/2025, ông Phạm Thanh Việt được giao phụ trách điều hành bệnh viện sau khi Giám đốc tiền nhiệm Nguyễn Tri Thức được điều động làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

"Qua gần 8 tháng phụ trách, bác sĩ Phạm Thanh Việt đã thể hiện được bản lĩnh cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung của bệnh viện như chuyên môn, quản lý điều hành đến công tác Đảng, chính quyền tại địa phương", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm cho BS.CK II Phạm Thanh Việt

Đặt kỳ vọng lớn vào sự phát triển của bệnh viện hạng đặc biệt

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng trực tiếp giao hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, đặt kỳ vọng lớn vào sự phát triển của bệnh viện hạng đặc biệt khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành y tế hiện nay là rất lớn. Các bệnh viện trực thuộc Bộ, đặc biệt là những bệnh viện hạng đặc biệt, phải là đơn vị đi đầu, là hạt nhân lan tỏa tinh thần phục vụ người dân về cả chất lượng chuyên môn lẫn thái độ phục vụ.

Bà Lan thẳng thắn chỉ ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ khối ngoài công lập trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như nghiên cứu sản xuất vắc-xin thế hệ mới, liệu pháp tế bào miễn dịch, tế bào gốc và công nghệ in 3D phục vụ chấn thương chỉnh hình.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ

"Nếu chúng ta không làm tốt thì khối ngoài công lập họ cũng có rất nhiều điều kiện để phát triển và cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực này. Thế nên, các bệnh viện hạng đặc biệt phải là đầu tàu trong việc triển khai các kỹ thuật và phương pháp mới", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về chuyển đổi số, Bộ trưởng Y tế cho biết cả nước hiện đã có 41 triệu sổ sức khỏe điện tử song việc kết nối liên thông giữa các hệ thống vẫn còn nhiều việc phải làm. Bà yêu cầu bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử theo đúng tinh thần Nghị quyết 57, nhấn mạnh đây là một trong những tiêu chí để Bộ Chính trị chấm điểm người đứng đầu các cấp, từ Bộ trưởng đến lãnh đạo các bệnh viện.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất cũng được Bộ trưởng giao trực tiếp là đẩy nhanh tiến độ hai dự án cơ sở mới tại khu vực Bình Chánh.

Thứ nhất là cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khu vực phía Nam, dự kiến sắp hoàn thành và sẽ được bàn giao về cho Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý.

Thứ hai là dự án bệnh viện hợp tác với JICA (Nhật Bản), triển khai đã gần 10 năm nhưng còn vướng nhiều thủ tục. Bộ trưởng yêu cầu tân Giám đốc phải quyết tâm khởi công công trình này trước tháng 12/2026. Cả hai cơ sở đều đặt tại khu vực Bình Chánh, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của TPHCM.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm BS.CK II Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Bộ trưởng Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo bệnh viện sớm rà soát và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, lên phương án nhân sự cho các cơ sở mới theo mô hình chuỗi bệnh viện - hướng phát triển đã được quy định trong Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương và đang được nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức triển khai.

Cam kết đưa Chợ Rẫy thành bệnh viện thông minh vào 2030

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ Phạm Thanh Việt cam kết thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững truyền thống đoàn kết; kế thừa chiến lược từ các thế hệ tiền nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 trở thành bệnh viện thông minh ngang tầm khu vực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh; tăng cường nghiên cứu khoa học và kỹ thuật chuyên sâu; đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh phía Nam.

BS.CK II Phạm Thanh Việt - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong năm nay, ông đặt mục tiêu sớm đưa vào hoạt động Trung tâm đào tạo và thực hành lâm sàng, đồng thời nỗ lực rút ngắn thủ tục để khởi công dự án Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật. Đây là hai hạng mục được coi là nền tảng để bệnh viện mở rộng năng lực phục vụ người dân khu vực phía Nam trong thập kỷ tới.

"Tiếp quản vị trí này là một thử thách lớn, nhưng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa", ông Việt khẳng định.