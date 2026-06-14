Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1059/QĐ-TTg kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan làm Chủ tịch Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương là Phó Chủ tịch.

Các Ủy viên Ủy ban gồm có: Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ NN&MT; ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các thành viên khác.

Ủy ban có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Ủy ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác người khuyết tật; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện công tác người khuyết tật.

Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật được thành lập từ tháng 10/2015. Hiện cả nước có khoảng 7 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 3 triệu người đã được cấp giấy xác nhận và khoảng 1,7 triệu người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; 96% người khuyết tật có bảo hiểm y tế.