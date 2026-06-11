Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Nghị quyết số 21/2026 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, từ ngày 1/7, Bộ Y tế thực hiện phân cấp, phân quyền thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Trung ương về Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe muốn được quảng cáo trên các website, báo chí, truyền thông, tờ rơi, áp phích... cần được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trước ngày 1/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) được phân quyền cấp giấy phép. Từ ngày 1/7 tới đây, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ sẽ thực hiện nội dung này.

Việc chuyển giao thẩm quyền được Bộ Y tế đánh giá sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời, địa phương sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

Ở cấp Trung ương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm: "Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe" và "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe".