Ngày 7/7, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Đinh Công Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Trước khi giữ cương vị này, ông Tuấn là phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho PGS.TS Đinh Công Tuấn. Ảnh: HUC

PGS.TS Đinh Công Tuấn, sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý Văn hóa và nhận bằng tiến sĩ ngành Văn hóa học tại Trường ĐH Văn hoá Hà Nội. Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2021. Ông Tuấn cũng là cựu sinh viên ngành Quản lý Văn hóa khóa 20 của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

PGS.TS Đinh Công Tuấn, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

PGS.TS Đinh Công Tuấn là nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục có nhiều năm công tác tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Trước khi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, PGS.TS Đinh Công Tuấn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Trưởng Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên; Trưởng Phòng Hành chính, Quản trị; Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.