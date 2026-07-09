Theo đó, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 15-22 điểm, trong đó ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm sàn cao nhất.

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh 2.460 chỉ tiêu hệ đại học chính quy cho 14 ngành đào tạo, tuyển sinh trên phạm vi cả nước bằng nhiều phương thức như xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi V-SAT và các phương thức khác theo đề án tuyển sinh của trường.

Trong số này, ngành Y khoa có quy mô tuyển sinh lớn nhất với 1.030 chỉ tiêu, ngoài ra còn có 100 chỉ tiêu chương trình Y khoa tiếng Anh. Các ngành còn lại gồm: Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Y tế công cộng, Kỹ thuật Y sinh và Tâm lý học.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Y dược Cần Thơ như sau:

Nhà trường lưu ý, đối với thí sinh có tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên (thang điểm 30), điểm ưu tiên sẽ được tính theo công thức giảm dần theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với từng ngành đào tạo, ngưỡng đầu vào được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, điểm môn Toán sẽ được sử dụng làm tiêu chí phụ để xét từ cao xuống thấp.