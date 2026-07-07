PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương sinh năm 1974, quê Cà Mau. Bà là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa, giảng viên cao cấp và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ.

Công tác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 1999, bà Nguyễn Minh Phương có hơn 25 năm gắn bó với công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như giảng viên, Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Đào tạo đại học, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Bí thư Đảng ủy.

Từ tháng 9/2024, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Đến tháng 1/2026, bà tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trước khi được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: T.X

Là nhà giáo, nhà khoa học và nhà quản lý có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được đánh giá có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường, bà cùng tập thể lãnh đạo nhà trường triển khai nhiều chủ trương quan trọng, hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ đại học; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ II; nhiều chương trình đào tạo đại học và sau đại học được kiểm định chất lượng. Quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường cũng không ngừng được mở rộng.

Trong quá trình công tác, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cùng nhiều kỷ niệm chương của các bộ, ngành.