GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn (sinh ngày 18/5/1967, quê Kiên Giang) là một trong những chuyên gia đầu ngành về nhi khoa và giáo dục y khoa của Việt Nam. Ông gắn bó với Trường ĐH Y Dược TPHCM từ năm 1989 đến nay, trải qua nhiều cương vị từ giảng viên, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường đến Bí thư Đảng ủy.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn sẽ giữ chức Hiệu trưởng nhà trường kể từ ngày 1/7/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành Nhi năm 1989, ông tiếp tục hoàn thành bác sĩ chuyên khoa I Nhi khoa năm 1997. Năm 2003, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và năm 2005 hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ về thần kinh học tại Đại học Michigan (Mỹ). Ông được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2009 và Giáo sư ngành Y học, chuyên ngành Nhi khoa năm 2020.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, GS Trần Diệp Tuấn đã công bố 122 bài báo khoa học, trong đó có 72 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín; chủ biên và tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo y khoa. Ông cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về thần kinh học, nhi khoa, giáo dục y khoa và cải cách đào tạo nhân lực y tế được đăng trên các tạp chí quốc tế như The Lancet Regional Health - Western Pacific, BMJ Global Health, PLoS One...

Bên cạnh nghiên cứu, GS Trần Diệp Tuấn có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Ông đã hướng dẫn thành công nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ, là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành Y học nhiều nhiệm kỳ và Hội đồng Giáo sư cơ sở của Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng khoa học quốc tế như John J. Bonica Fellow Award của Hiệp hội Nghiên cứu Đau quốc tế (IASP), Outstanding Fellow Award của Tổ chức Nghiên cứu Não quốc tế (IBRO) và học bổng nghiên cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo hồ sơ khoa học cập nhật năm 2026, GS Trần Diệp Tuấn có h-index 21, gần 1.500 lượt trích dẫn khoa học và thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung trong hoạt động chuyên môn.

Việc được bổ nhiệm trở lại vị trí Hiệu trưởng đánh dấu sự trở lại của GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn sau gần 6 năm rời cương vị điều hành trực tiếp nhà trường, tiếp tục dẫn dắt một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu cả nước.