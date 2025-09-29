Gửi kiến nghị về Bộ Y tế sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri đề nghị giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số lượng bệnh viện tăng từ 1.415 (năm 2014) lên 1.643 (năm 2023). Số giường bệnh thực kê tăng hơn 41% từ 288.496 giường (năm 2014) lên 409.244 giường (2022).

Công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến trung ương đã giảm từ trên 100% (năm 2014) xuống còn khoảng 80% (năm 2022).

Bộ Y tế cho biết tới đây sẽ mở rộng Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2024-2030, khuyến khích cả các bệnh viện tỉnh và bệnh viện tư nhân đủ điều kiện tham gia làm “bệnh viện hạt nhân”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và y tế từ xa (Telemedicine) trong hội chẩn, tư vấn và điều trị.

Đồng thời, Bộ sẽ triển khai quản lý bệnh viện theo hạng chuyên môn kỹ thuật theo lộ trình của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thay thế cơ chế phân tuyến hiện nay.

Tuy nhiên, tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên vẫn nhận được phản ánh từ cử tri. Cụ thể, cử tri tỉnh Vĩnh Long đề nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) hiện bị quá tải, thời gian khám chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe của bệnh nhân.

Cử tri cũng kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Thống Nhất đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng quy mô giường bệnh, bố trí khu vực nằm riêng cho cán bộ hưu trí điều trị bệnh. Lý do là hiện nay cơ sở vật chất bệnh viện chưa đảm bảo, có một số bệnh nhân phải nằm bên ngoài hành lang để điều trị bệnh (trong đó có cán bộ hưu trí).

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Y tế cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, quy mô 1.200 giường bệnh, trực thuộc Bộ Y tế và đặt tại TPHCM. Bệnh viện đảm nhiệm chức năng khám và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp vượt quá khả năng chuyên môn của các bệnh viện tuyến tỉnh.

Với vai trò đặc biệt này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định Chính phủ và Bộ Y tế luôn ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích và số giường bệnh. Các nguồn vốn được huy động đa dạng, bao gồm: Ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hằng năm, vốn ODA hay nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp của chính bệnh viện.

Đặc biệt, hiện nay Chính phủ đang dành ưu tiên triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, với quy mô 1.000 giường bệnh. "Dự án này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện hiện hữu", Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Thông tin từ Bộ Y tế, dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2) có tổng mức đầu tư hơn 6.458 tỷ đồng, trong đó vốn ODA, vốn vay ưu đãi là hơn 5.572 tỷ đồng, số còn lại là vốn đối ứng (hơn 886 tỷ đồng).

Với Bệnh viện Thống Nhất, đây là cơ sở trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại TPHCM cũng như các tỉnh khu vực phía Nam.

Liên tục qua các kỳ trung hạn đầu tư công 5 năm và hằng năm, bệnh viện đều có các dự án được đưa vào danh mục ưu tiên.

"Trong kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn tới, bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ để nâng quy mô giường bệnh từ 1.000 lên 1.200 giường", người đứng đầu Bộ Y tế cho biết.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM (Bệnh viện 1A) để triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh; chuẩn bị kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc và điều trị sức khỏe cho đội ngũ cán bộ hưu trí cũng như nhân dân trên địa bàn.