Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ Nhân dân xã Ngọc Linh 3 tấn gạo và 700 bộ quần áo. Ảnh: Ngọc Chí

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng 700 bộ quần áo, 3 tấn gạo cho nhân dân xã Ngọc Linh; hỗ trợ 7 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tới các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa bão. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng 100 thùng mì tôm; 100 túi lương khô.

Những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5, góp phần giúp người dân xã Ngọc Linh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 đã thăm hỏi và chia sẻ trước những mất mát, khó khăn mà người dân đang phải đối mặt; đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn đồng hành cùng nhân dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa công trình và sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 thăm hỏi, trao quà cho người dân xã Ngọc Linh bị thiệt hại nặng do mưa bão. Ảnh: Ngọc Chí

Xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do các cơn bão số 12, 13 vừa qua. Mưa lớn làm các tuyến đường nối vào xã bị sạt lở nhiều điểm, gây chia cắt nghiêm trọng. Ngay tại trung tâm xã, tuyến đường nối vào 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng bị lũ cuốn trôi khiến gần 450 hộ dân với 1.700 nhân khẩu bị cô lập.

Sau khi trực tiếp đến xã Ngọc Linh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo các đơn vị vũ trang khẩn trương, nhanh chóng hỗ trợ chính quyền và người dân xã vượt qua khó khăn. Đến nay, sau hơn nửa tháng triển khai, đời sống của người dân trong xã dần được ổn định.

Ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết: Ngọc Linh là xã đặc biệt khó khăn, toàn xã có 22 thôn, 1.686 hộ dân, với hơn 6.300 nhân khẩu, đồng bào Xơ Đăng chiếm hơn 97% dân số. Khi người dân chịu thiệt hại nặng nề của mưa bão thì lực lượng bộ đội đã về giúp chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

“Những phần quà của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 trao tặng hôm nay sẽ góp phần động viên và giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Đinh Xuân Hòa bày tỏ.