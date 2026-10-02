Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gặp nhiều khó khăn: có mộ sâu tới 3m, có nơi đào sâu 3m vẫn không tìm thấy tiểu.

Ngày 2/10, tại hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946–19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Đại tá Hữu, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch 3 tháng. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Huế

Không quản ngày đêm, gian khổ

Đơn vị đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ với 4.468 mộ tại 230 nghĩa trang. Quá trình lấy mẫu, cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, có những mộ phải đào sâu tới 3m.

“Khó khăn nhất là tại Nghĩa trang Mai Dịch, có những ngôi mộ sâu tới 3m. Tại một số xã, lực lượng chức năng không tìm thấy mộ, dù đã đào sâu tới 3m nhưng vẫn không có tiểu. Nhiều nghĩa trang được cải tạo nhiều lần khiến việc tìm kiếm rất vất vả”, ông Hữu cho biết.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho hay, lực lượng vũ trang Thủ đô không quản ngày đêm, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ tâm linh có ý nghĩa chính trị đặc biệt, được Đảng, Nhà nước giao cho.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cho hay, dịp này sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ phục vụ lễ kỷ niệm, gồm: tuyên truyền, giáo dục; văn hóa, văn nghệ; thi đua, khen thưởng; đền ơn đáp nghĩa; giao lưu, kết nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô thu hút 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết và 20 mô hình chất lượng cao. Các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức tọa đàm, nói chuyện truyền thống tại đơn vị và trường học; vận động hiến tặng hiện vật, xây dựng công trình chào mừng.

Đến ngày 23/9, hoạt động tuyên truyền truyền thống đã được triển khai tại 12 trong tổng số 16 trường theo kế hoạch, với hơn 9.000 lượt người tham gia. Có 6 tập thể, 25 cá nhân hiến tặng 81 hiện vật; 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp biên tập, xuất bản đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm, lịch sử lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2010–2025, sách ảnh và sản xuất phim truyền thống.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, các hoạt động nhằm tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Thủ đô; đồng thời giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và người dân, nhất là thế hệ trẻ.