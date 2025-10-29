Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Lễ công bố và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Lễ công bố và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các phóng viên chuyên trách theo dõi hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng Cổng pháp luật quốc gia.

Cụ thể, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với 20 phóng viên chuyên trách của các cơ quan báo chí đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc theo dõi, đưa tin, đóng góp cho hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với 04 tập thể, 02 cá nhân đã có đóng góp trong quá trình xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước và dân tộc, toàn Đảng, toàn dân đã tổ chức thành công nhiều ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước như Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025); 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)... Bộ Tư pháp cũng kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành. Quá trình hình thành và phát triển của Bộ, ngành Tư pháp luôn có sự đồng hành của các phóng viên cơ quan báo chí; góp phần động viên ngành tư pháp phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ.

Trước sự nỗ lực, quyết tâm lớn của toàn Đảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình vì sự thịnh vượng, hùng cường, Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành đang nỗ lực hiện thực hóa các nhiệm vụ, trong đó có đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính Phủ giao xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia với mục tiêu trở thành điểm truy cập chính thống, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả. Trong thời gian gấp rút triển khai, đã nhận được sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Công ty công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng 20 phóng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của phóng viên các cơ quan báo chí, đặc biệt các phóng viên chuyên trách trong công tác truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, kịp thời đưa tin về các hoạt động Bộ, ngành Tư pháp đến gần hơn với người dân, xã hội; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các đơn vị công nghệ đã hỗ trợ Bộ trong xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia.

Với trách nhiệm tình cảm đó, Thứ trưởng mong muốn các Công ty công nghệ, các nhà báo tiếp tục đồng hành hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục lan tỏa, đặc biệt hiện thực hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia4 tập thể có đóng góp trong xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia.

1. Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ OSP;

2. Công ty cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam;

3. Công ty cổ phần giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp BKAV;

4. Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu.

2 cá nhân có đóng góp trong xây dựng Cổng Pháp luật Quốc gia.

1. Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ OSP;

2. Ông Trần Văn Trí, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam.

(Theo Pháp luật Việt Nam)