Hôm nay (23/10), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã có Công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu.

Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, xây dựng báo cáo, gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2025.

Công văn nêu rõ: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành. Bộ Tư pháp đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Với mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp, các địa phương có thể chủ động bố trí linh hoạt các chi nhánh, điểm tiếp nhận, trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện các bộ, cơ quan ngang bộ đã và đang tập trung tổ chức thực hiện tốt các TTHC đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), cũng như rà soát, nghiên cứu việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo các văn bản chỉ đạo, tập trung thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP, tính đến ngày 22/9/2025, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động thực hiện cắt giảm (bãi bỏ) 172 TTHC, đơn giản hóa 718 TTHC; cắt giảm (bãi bỏ) 222 điều kiện kinh doanh.

Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 TTHC, đơn giản hóa 2.421 TTHC. Tổng số TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 TTHC/4.888 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (dự kiến đạt 60%).

Bộ Tư pháp dự kiến sẽ cắt giảm 2.263/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 32%).

Các bộ, cơ quan ngang bộ cũng đang tiếp tục rà soát, khắc phục các hạn chế, bất cập trong phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền giải quyết các TTHC trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, các bộ ngành đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Theo số liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (truy cập ngày 17/10/2025) thì tổng số TTHC hiện nay là 5.527 TTHC. Trong đó gồm: 3.170 TTHC cấp bộ hoặc ngành dọc; 2.082 TTHC cấp tỉnh; 400 TTHC cấp xã và 141 TTHC cơ quan khác.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê của Văn phòng Chính phủ cho thấy, có 668 TTHC do địa phương quy định để đáp ứng các chính sách đặc thù tại địa phương.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn rà soát, xác định 15 loại giấy tờ đã có đầy đủ dữ liệu, có thể khai thác tự động để cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã lập danh mục chi tiết các TTHC có thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu. Theo đó, dự kiến có 734 TTHC có thành phần hồ sơ có 1 trong 15 loại giấy tờ có thể thay thế bằng dữ liệu.