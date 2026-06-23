Tối 23/6, lực lượng chức năng phối hợp với các đội cứu hộ ở Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trên biển Xuân Thành.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 19h30 cùng ngày, thi thể cháu T. được phát hiện trên vùng biển thuộc xã Tiên Điền. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp cận để đưa nạn nhân vào bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người thân của anh P. thắp hương cầu nguyện trên bờ biển Xuân Thành. Ảnh: V. Thanh

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể một nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972).

Gia đình cho biết anh P. đi tắm biển cùng con trai là cháu Nguyễn Trọng T. trước khi xảy ra vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, trong lúc tắm biển, anh P. nghi gặp sự cố sức khỏe dưới nước, có thể do đột quỵ hoặc đột tử. Phát hiện bố gặp nạn, cháu Nguyễn Trọng T. được cho là đã bơi ra ứng cứu nhưng không may bị sóng, nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng các lực lượng chức năng huy động tàu cá, ca nô cứu hộ và nhiều cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trên biển, đồng thời rà soát dọc bờ biển để tìm tung tích cháu bé.