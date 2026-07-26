Dave Green (60 tuổi) được nhận làm con nuôi từ khi mới chào đời. Mẹ sinh Green khi chỉ mới 15 tuổi nên đã cho Green làm con nuôi.

Năm 10 tuổi, Green được bố mẹ nuôi tiết lộ sự thật và cho anh xem giấy tờ. Green có một tuổi thơ hạnh phúc, được gia đình yêu thương.

Mới đây, ông xuất hiện trong chương trình BBC Breakfast chia sẻ về câu chuyện cuộc đời.

Nữ đồng nghiệp thân thiết chính là em gái ruột thất lạc. Ảnh: PA/Thesun

Đồng nghiệp thân thiết

Dave Green và Andrea Urmston (53 tuổi) gặp nhau năm 2005 khi cùng làm việc tại sân bay Manchester (Anh).

Green là giám sát tại bến xe buýt của sân bay, còn Urmston phụ trách tiếp tế và bảo trì các máy bán hàng tự động. Họ đã có 2 năm làm đồng nghiệp.

Mối quan hệ của họ bắt đầu khi Urmston hỏi Green liệu có thể gửi xe tải tại bến xe buýt do bãi đỗ ở sân bay thường xuyên quá tải. Green đồng ý với điều kiện vui rằng cô mang cho anh một cốc ca cao nóng. Từ đó, hai người dần trở nên thân thiết và thường xuyên trò chuyện ngoài giờ làm việc.

Green cho biết cả hai nhanh chóng nhận ra có nhiều điểm chung, từ sở thích xe mô tô đến cách trò chuyện.

Có lần, khi đang nói chuyện, Urmston nhận xét họ giống anh em ruột. Green cũng đáp rằng biết đâu điều đó là sự thật, nhưng cả hai đều không nghĩ nhiều về câu nói này.

Cuộc trò chuyện hé lộ sự thật

Bước ngoặt xảy ra trong một cuộc điện thoại sau đó. Green kể rằng anh đang buồn vì phải chia tay một đứa trẻ mà mình nhận chăm sóc theo diện nuôi dưỡng. Trong câu chuyện, anh cũng nhắc đến việc bản thân được nhận làm con nuôi từ nhỏ.

Nghe vậy, Urmston cho biết cô có một người anh trai được cho làm con nuôi khi còn nhỏ, tên là Stuart. Green lập tức nói tên khai sinh của mình là Stuart Proudlove. Urmston giật mình vì tên thời con gái của cô là Proudlove.

Để xác minh, Urmston gọi điện cho mẹ là bà Susan hỏi lại ngày sinh và bệnh viện nơi người con trai chào đời. Thông tin bà cung cấp trùng khớp với thông tin về Green: ngày 24/3/1966.

Green cho biết khi nhận ra sự thật, cả hai đều bật khóc trong lúc nói chuyện qua điện thoại.

"Tôi đã nói với mẹ rằng, con nghĩ con đã tìm được anh Stuart cho mẹ rồi", Urmston nhớ lại khi nói với mẹ.

Sau đó, Urmston đón Green đến gặp mẹ ruột. Trên đường đi, Green nhận ra mình từng nhiều lần lái xe buýt qua chính ngôi nhà của mẹ và ngôi trường em gái theo học mà không hề hay biết.

Trước đó, bà Susan nhiều lần tìm kiếm con trai với sự hỗ trợ của tổ chức tìm kiếm người thân nhưng không có kết quả, theo People.

Ngày Green gặp lại mẹ ruột sau nhiều thập kỷ xa cách, Urmston cho biết "đã có rất nhiều nước mắt".

Từ năm Urmston 6 tuổi, cô đã hứa với mẹ sẽ tìm lại anh trai và giờ lời hứa đã thành sự thật.

Vào ngày đoàn tụ, bà Susan nói với con gái: "Con đã giữ đúng lời hứa".

Hiện Green và Urmston đã chuyển đến sống cùng nhau ở Kidsgrove, Staffordshire để có thêm thời gian bù đắp quãng thời gian xa cách. Mẹ của họ đã qua đời nhưng ai cũng thoải mái vì bà đã được đoàn tụ với con trai.