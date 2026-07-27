Ông Kermit - bà Betty Eastman ngày xưa và bây giờ. Ảnh: Vicki Landwehr

Ở tuổi 99, ông Kermit Eastman và bà Betty Eastman vừa đánh dấu cột mốc 80 năm chung sống bên nhau bằng một buổi tiệc vui vẻ bên gia đình. Với họ, bí quyết để giữ gìn cuộc hôn nhân kéo dài suốt 8 thập kỷ chỉ gói gọn trong câu nói chắc nịch: "Chúng tôi vẫn còn yêu nhau".

Hai ông bà hiện sống tại thành phố St. Cloud, bang Minnesota (Mỹ). Gia đình của ông bà có 2 con, 5 cháu, 11 chắt và 3 chút.

Mối tình bắt đầu từ 2 ngôi nhà đối diện

Ông Kermit và bà Betty từng là hàng xóm khi còn nhỏ, nhà của gia đình họ đối diện nhau.

Ông Kermit vẫn nhớ bố của bà Betty từng nói: "Không biết cậu Eastman kia làm gì mà cứ đi đi lại lại trước nhà mình giữa mùa đông thế". Thực ra lúc đó ông đang lấy hết can đảm để mời bà đi xem phim.

Khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về người bạn đời, bà Betty cười và nói rằng bà không còn nhớ nhiều, "nhưng chắc hẳn phải tốt lắm nên tôi mới đồng ý đi xem phim với ông ấy".

Hai người cùng học một trường trung học cho đến khi ông Kermit nghỉ học vào năm áp chót để nhập ngũ, phục vụ trong Hải quân Mỹ thời Thế chiến II.

Sau khi trở về Mỹ, ông Kermit quay lại trường để hoàn thành chương trình trung học vào mùa xuân năm 1946. Lúc đó bà Betty đã tốt nghiệp. Đến tháng 6/1946, cặp đôi tổ chức đám cưới. Ông bà quyết định kết hôn ở tuổi còn trẻ, nhưng may mắn được cả hai bên gia đình ủng hộ, theo Yahoo news.

Đồng hành trong cuộc sống

Sau khi kết hôn, ông Kermit hoàn thành chương trình trung học rồi học tiếp đại học.

Gia đình từng sinh sống tại bang North Dakota trước khi chuyển qua St. Cloud vào năm 1959 và gắn bó cho đến nay.

Tại St. Cloud, ông làm việc trong một trường học và trở thành quản lý cho đến năm 1983. Trong khi đó, bà Betty ở nhà chăm sóc con cái.

Năm 86 tuổi, bà Betty bị chẩn đoán mắc ung thư vú. Bà đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Trong suốt quá trình đó, ông Kermit luôn đưa vợ đi khám và điều trị.

"Nếu đã ở bên nhau thì cứ tiếp tục đồng hành và cầu mong những điều tốt đẹp nhất", ông Kermit chia sẻ.

Tháng 11/2025, ông bà chuyển đến sống tại một viện dưỡng lão. Bà Betty cho biết việc chuyển đến đây giúp cuộc sống thuận tiện hơn vì bà không còn nấu ăn được nữa. Hai ông bà sống bên nhau, không giao lưu nhiều với mọi người.

"Chúng tôi hơi khác những người ở đây vì cả hai đều đã 99 tuổi. Phần lớn còn trẻ hơn chúng tôi", ông nói.

Ông Kermit và bà Betty Eastman bên gia đình trong ngày kỷ niệm 80 năm ngày cưới. Ảnh: Vicki Landwehr

Gia đình luôn được đặt lên hàng đầu

Vicki - con gái của ông bà cho biết, bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh ở tuổi này là điều đặc biệt.

"Hầu như không còn người bạn nào của tôi vẫn còn cả bố lẫn mẹ. Việc cả hai người vẫn còn bên cạnh là điều rất hiếm", cô chia sẻ.

Declan Frantesl - chắt của hai ông bà, cũng cảm thấy may mắn khi vẫn còn ông bà cố.

"Tôi vô cùng hạnh phúc, biết ơn vì ông bà cố vẫn còn trong cuộc đời mình. Gia đình rất quan trọng. Chính ông bà cố đã truyền lại cho các thế hệ sau tinh thần luôn đặt gia đình lên hàng đầu", anh nói.

Ông Kermit cho biết hai vợ chồng đang hướng tới một cột mốc khác: cùng bước sang tuổi 100.

Ông cười và nói: "Chúng tôi chỉ mong chờ đến ngày đó thôi".