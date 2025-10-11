Nguyễn Yến Linh, sinh năm 2000 tại Ninh Kiều (Cần Thơ) là chủ một tiệm bánh độc đáo. Đằng sau những chiếc bánh hoàn mỹ của cô là cả một hành trình dài đầy thử thách, kiên trì và đam mê.

Bén duyên với nghề từ lớp 10

Niềm yêu thích làm bánh của Linh khởi nguồn từ sự tò mò và đam mê. Khi còn học lớp 10, cô lần đầu bị thu hút bởi bánh macaron - một loại bánh Pháp nổi tiếng với vẻ ngoài tinh tế và hương vị độc đáo.

Linh đam mê làm bánh từ năm lớp 10

Nhìn thấy chiếc bánh đầy màu sắc, Linh mong muốn được làm thử. Thật may, khi đó gia đình vừa được tặng một chiếc lò nướng nhỏ, giúp cô hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Macaron không hề dễ làm. Những mẻ bánh hỏng nối tiếp nhau khiến bố mẹ Linh lo lắng. Họ khuyên cô từ bỏ nhưng Linh không lùi bước. Cô tự học các lớp online, tham gia hội nhóm ngành bánh và kiên trì thử nghiệm từng công thức.

Bắt đầu bằng những chiếc bánh làm cho bạn bè, thầy cô thưởng thức, Linh dần nhận được sự ủng hộ của mọi người. Điều đó tiếp thêm động lực để cô quyết định theo đuổi nghề bánh một cách nghiêm túc khi vừa tròn 18 tuổi.

Những "tác phẩm" bắt mắt của Linh

Không có điều kiện học tại các trường chuyên nghiệp, Linh phải vừa học đại học vừa theo đuổi niềm đam mê bằng cách tự học.

Những ngày đầu, cô mất 2-3 ngày để làm 1.000 chiếc macaron. Nhờ kiên trì và đầu tư cải tiến công cụ, cô đã rút ngắn thời gian đáng kể. Giờ, chỉ cần một ngày, Linh có thể hoàn thành số lượng bánh tương tự với chất lượng đồng đều hơn hẳn.

Chiếc bánh hình rồng công phu

Suốt những năm theo đuổi nghề bánh, Linh chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Cô từng làm hàng trăm chiếc bánh hỏng nhưng với cô, đó là một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Linh chính là khi cô làm một mẻ bánh mì tặng bà ngoại. Ngày trước, bà ngoại không thích đồ ngọt và luôn từ chối khéo mỗi khi Linh mang bánh đến.

Nhờ sự kiên trì và tìm tòi công thức mới, cô đã làm ra những chiếc bánh mì mềm ngon, hợp khẩu vị của người lớn tuổi. Khi bà ngoại ăn xong và yêu cầu thêm, Linh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tạo hình con hổ

Sự công nhận của bà ngoại là một trong những niềm vui lớn nhất trong hành trình làm bánh của Linh. Đó chính là "vị khách đặc biệt" giúp Linh quyết tâm theo nghề.

Không chỉ làm ra những chiếc bánh ngon, Linh còn đặt tâm huyết vào nghệ thuật trang trí bánh. Một trong những tác phẩm đặc biệt nhất của Linh chính là chiếc bánh hình rồng - một sản phẩm công phu, tỉ mỉ và sáng tạo.

Để làm được bánh hình rồng, ban đầu, Linh luyện vẽ và tạo hình trên giấy canvas bằng hỗn hợp đường cùng lòng trắng trứng.

Sau đó, Linh dành hơn 30 giờ để hoàn thành con rồng đầu tiên, tỉ mỉ từng chi tiết từ vảy, chân đến đuôi rồng.

Dù đã có kinh nghiệm trong việc nặn hình trang trí bánh nhưng khi làm bánh hình rồng, yêu cầu cao về sự sắc nét và sống động khiến cô phải tập trung cao độ. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để đảm bảo sự chân thực và uyển chuyển của tác phẩm.

Tạo hình con rồng công phu

Với tác phẩm con rồng thứ hai, cô dành gần 3 đêm và 1 ngày để hoàn thiện, cải thiện các chi tiết như dáng đứng, chân và đuôi rồng sắc sảo hơn.

Có lúc mệt lả, Linh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, hoàn thiện một cách tốt nhất. Thành quả cuối cùng khiến cả gia đình và khách hàng kinh ngạc.

Nhiều người nhận định, những chiếc bánh do Linh làm không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Sự tiến bộ trong từng sản phẩm giúp cô tạo được chỗ đứng riêng. Ngày càng nhiều người tìm đến Linh để đặt những mẫu bánh trang trí độc đáo.

Hiện tại, Linh kinh doanh bánh theo hình thức online và đầu tư chỉn chu hơn vào dụng cụ, máy móc.

Không chỉ bán bánh, Linh còn nhận dạy học viên, truyền đạt lại kinh nghiệm cho những ai có chung đam mê.

Linh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân

Từ cô bé lớp 10 tò mò về chiếc bánh macaron đến chủ nhân tiệm bánh ở trung tâm thành phố, hành trình của Yến Linh là một câu chuyện đầy cảm hứng.

Bằng sự kiên trì và tình yêu mãnh liệt với nghề, cô gái này đã tạo ra những tác phẩm tâm đắc, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khách hàng và những người yêu bánh.

Ảnh: Nhân vật cung cấp