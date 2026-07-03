Không đóng BHXH có được mua nhà ở xã hội?

Ông V.T., làm công nhân tại khu công nghiệp, cho biết bản thân đang tham gia BHXH và có thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, vợ ông có việc làm, thu nhập ổn định và được doanh nghiệp xác nhận nhưng chưa tham gia BHXH.

Hai vợ chồng hiện chưa có nhà ở nên ông T. băn khoăn liệu việc vợ không đóng BHXH có ảnh hưởng đến điều kiện mua nhà ở xã hội hay không và cần bổ sung những giấy tờ gì trong hồ sơ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng khẳng định, pháp luật về nhà ở không quy định người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội bắt buộc phải tham gia BHXH.

Một dự án nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: minh hoạ: LD.

Theo Bộ Xây dựng, để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, người dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2024 của Chính phủ(đã được sửa đổi, bổ sung).

Về điều kiện nhà ở, người đứng đơn và vợ hoặc chồng (nếu có) phải được xác nhận chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội.

Về điều kiện thu nhập, trường hợp đã kết hôn thì tổng thu nhập bình quân thực nhận của hai vợ chồng trong 12 tháng liền kề không vượt quá 50 triệu đồng/tháng, căn cứ theo bảng tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi làm việc xác nhận.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Mới chuyển việc, ai xác nhận thu nhập?

Một trường hợp khác, V.A. phản ánh đang làm thủ tục mua nhà ở xã hội nhưng gặp khó khăn trong việc xác nhận thu nhập.

Theo bà V.A, bà chuyển sang công ty mới từ tháng 12/2025. Khi làm hồ sơ xác nhận thu nhập bình quân trong 12 tháng gần nhất, cả doanh nghiệp cũ và doanh nghiệp mới đều không xác nhận, dù bà có hợp đồng lao động và sao kê ngân hàng chứng minh đầy đủ tiền lương được chuyển vào tài khoản.

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Điều 30 Nghị định 100/2024 của Chính phủ, theo đó điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận trong 12 tháng liền kề.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng. Trường hợp độc thân, mức thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; nếu đang nuôi con chưa thành niên thì không quá 35 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động chuyển việc như phản ánh, Bộ Xây dựng không đưa ra hướng dẫn riêng mà cho biết việc xác nhận thu nhập phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 100/2024 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.