Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Becamex với quy mô 6.229 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người lao động địa phương, bảo đảm an sinh xã hội vừa diễn ra sáng 26/6.

Theo đó, sẽ có 4 dự án căn hộ cao tầng được khởi công tại các phường Chánh Hiệp, Thuận Giao và An Phú (TPHCM), gồm: Nhà ở an sinh xã hội Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1), gồm 3 khối cao 20 tầng với 1.178 căn; Nhà ở an sinh xã hội Khu 4 Định Hòa, gồm 8 khối cao 20 tầng với 3.190 căn; Nhà ở xã hội Khu 2 Việt Sing, gồm 2 khối cao 22 tầng với 923 căn; Nhà ở xã hội Khu 7 Việt Sing, gồm 2 khối cao 22 tầng với 938 căn.

Sau khi hoàn thành, các dự án nói trên sẽ cung cấp 6.229 căn nhà ở xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Một dự án nhà ở xã hội cao tầng tại phường Chánh Hiệp, TPHCM. Ảnh: X.A

Đáng chú ý, trong tổng số 6.229 căn nhà ở xã hội được khởi công đợt này, dự kiến có khoảng 1.000 căn hộ để phát triển theo mô hình cho thuê, nhằm phục vụ người lao động chưa đủ khả năng mua nhà nhưng có nhu cầu thuê để ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, trên quỹ đất của các dự án này, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê trong giai đoạn tiếp theo.