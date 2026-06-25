Hệ thống chịu tải 10.000 người truy cập cùng lúc

Ngày 4/7 tới đây, liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội).

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án CT3 Kim Chung ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Áp lực về số lượng hồ sơ lớn khiến liên danh chủ đầu tư quyết định thay thế hình thức bốc thăm truyền thống bằng giải pháp số hóa toàn bộ quy trình.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết việc lựa chọn hình thức trực tuyến xuất phát từ yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu này, liên danh chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty CMC TS làm đơn vị xây dựng và phát triển phần mềm bốc thăm trực tuyến.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng được mời tham gia đánh giá, thẩm tra tính khách quan của hệ thống, trong đó có Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) cùng nhiều đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Ảnh: Hồng Khanh

Điểm đặc biệt của hệ thống là áp dụng thuật toán ngẫu nhiên ba lớp nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ can thiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Quản lý kinh doanh CMC TS, thuật toán được xây dựng dựa trên ba nguồn dữ liệu độc lập gồm: chuỗi ngẫu nhiên do máy chủ hệ thống tự sinh ra; giá trị ngẫu nhiên được tổ giám sát tạo tại thời điểm diễn ra bốc thăm và giá trị ngẫu nhiên lấy từ mã chuỗi khối (blockchain).

“Toàn bộ thuật toán đã được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thẩm tra và xác thực”, ông Đạt cho biết.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình đều được ghi nhận theo thời gian thực trên hệ thống. Sau khi dữ liệu được xác lập sẽ không thể chỉnh sửa hay thay đổi.

Các cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có thể kiểm tra, đối chiếu độc lập sau khi kết thúc chương trình để xác minh tính khách quan của kết quả.

Theo chủ đầu tư, đây là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn và việc lựa chọn người đủ điều kiện luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là nguy cơ nghẽn mạng hoặc gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình tham gia bốc thăm.

Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư cho biết hệ thống được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây với khả năng mở rộng linh hoạt về tài nguyên và băng thông.

Theo kết quả kiểm thử, hệ thống có thể đáp ứng 10.000 lượt truy cập đồng thời, cao gấp gần ba lần số lượng hồ sơ hợp lệ hiện nay.

“Hệ thống phần mềm đã được thử nghiệm nhiều lần với các kịch bản khác nhau về thời gian và số lượng người dùng. Kết quả cho thấy hệ thống vẫn hoạt động ổn định, bảo đảm tính minh bạch và an toàn trong suốt quá trình vận hành”, ông Đạt cho biết.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê. Ảnh: N.Hải

Song song với đó, quá trình vận hành sẽ được giám sát liên tục bởi các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng, trong đó có Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Sở Xây dựng Hà Nội, chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng tham gia giám sát nhằm bảo đảm tính khách quan và an toàn tuyệt đối cho quá trình bốc thăm.

Người dân được đăng nhập thử trước ngày bốc thăm

Để hỗ trợ người dân chưa quen với hình thức trực tuyến, chủ đầu tư đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết và video minh họa trên website chính thức.

Đặc biệt, hệ thống sẽ được mở trước thời điểm bốc thăm chính thức 3 ngày để người dân đăng nhập thử, làm quen với các thao tác và kiểm tra thiết bị.

Chủ đầu tư cũng khuyến nghị người tham gia nên lựa chọn địa điểm có kết nối internet ổn định thông qua wifi hoặc mạng 4G, 5G. Đồng thời chuẩn bị thiết bị dự phòng như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân để hạn chế các sự cố phát sinh.

Theo đại diện liên danh chủ đầu tư, mô hình bốc thăm trực tuyến tại CT3 Kim Chung không chỉ giải quyết bài toán phân phối căn hộ trong một dự án cụ thể mà còn có thể trở thành tiền đề cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nhà ở xã hội.

Từ thực tiễn triển khai, đơn vị này kiến nghị xây dựng một hệ thống phần mềm thống nhất áp dụng trên toàn thành phố, tiến tới liên thông dữ liệu với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan.

“Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, việc xác minh điều kiện thu nhập, tình trạng nhà ở của người đăng ký sẽ được thực hiện tự động, giúp rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm khiếu nại và nâng cao hiệu quả giám sát”, ông Trung nói.