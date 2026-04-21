Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5 năm 2026.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát tình hình thực tế, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ.

Các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, đặc biệt với các tuyến kết nối đầu mối lớn như ga đường sắt, sân bay, bến xe, bến tàu; không để xảy ra tình trạng người dân không có phương tiện di chuyển.

Cùng với đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Tập trung giảm ùn tắc, tai nạn giao thông

Các cục quản lý chuyên ngành được yêu cầu phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai tại địa phương; đồng thời xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ùn tắc, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TPHCM, các tuyến cao tốc và khu vực đầu mối giao thông lớn.

Bộ cũng nhấn mạnh việc kịp thời phát hiện, xử lý bất cập trong tổ chức giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường miền núi, khu vực đèo dốc có nguy cơ mất an toàn cao do thời tiết xấu như sương mù, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, cần bố trí điểm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ người dân.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tăng cường quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm thích ứng linh hoạt với biến động giá nhiên liệu.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, kiểm soát chi phí vận tải hợp lý, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra phải được đẩy mạnh; xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải, nhất là đối với xe hợp đồng, xe tuyến cố định, vận tải thủy từ bờ ra đảo và hoạt động du lịch đường thủy.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về giá cước, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé trái quy định nhằm trục lợi.

Đồng thời, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm dịch y tế, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.