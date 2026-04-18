Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp, khiến mưa giông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực, sau đó có xu hướng giảm dần.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (18/4), khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/4 đến 3h sáng nay một số nơi trên 100mm như các trạm: Phù Lưu (Tuyên Quang) 118mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161mm,…

Dự báo, ở Bắc Bộ ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm và đêm); những nơi khác có mưa giông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội dịu mát. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, trời chuyển tạnh ráo, có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất không quá 30 độ; phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 31 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/4, có mưa, mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ cao nhất 29 độ, trời dịu mát.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, trưa và chiều có nắng, trời dịu mát hơn trước. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du sáng sớm và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.