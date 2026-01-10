Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo quyết liệt triển khai Công điện số 02 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tăng tốc thi công, rút ngắn tiến độ và đặc biệt là đưa các dự án thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 vào khai thác sớm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đối với các công trình, dự án phải hoàn thiện hạng mục cuối cùng hoặc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) và nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng sớm, trước thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ nhấn mạnh, việc sớm đưa công trình vào khai thác không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, hiệu quả đầu tư và khả năng điều hành dự án, tránh tình trạng “xong xây dựng nhưng chậm vận hành”.

Tăng tốc thi công, rút ngắn 3–6 tháng tiến độ

Với các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, mở thêm các mũi thi công để phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3–6 tháng so với hợp đồng.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, ban QLDA phải phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng ngay từ đầu, không để ách tắc làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Đối với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, Bộ Xây dựng yêu cầu sớm hoàn thiện đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định, triển khai thi công đồng loạt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khởi công hình thức rồi chậm triển khai; kiên quyết chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Kiểm soát chặt chi phí, lựa chọn nhà thầu, thưởng vượt tiến độ

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA rà soát kỹ công tác quản lý chi phí; kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn nhà thầu, đặc biệt trong các trường hợp chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà thầu trong tình huống đặc biệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát, tiêu cực.

Song song đó là việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng, kịp thời điều chỉnh các định mức chưa phù hợp, bổ sung những định mức còn thiếu để phục vụ công tác quản lý đầu tư.

Nhằm khích lệ nhà thầu thi công hiệu quả, Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai thưởng hợp đồng đối với các gói thầu hoàn thành vượt tiến độ, đặc biệt là các dự án giao thông thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Bộ nhấn mạnh, việc xét thưởng phải đúng đối tượng, nguyên tắc, nguồn và mức thưởng; nghiêm cấm lợi dụng cơ chế để tham nhũng, trục lợi.

Để bảo đảm các dự án hoàn thành được đưa ngay vào khai thác, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được giao theo dõi sát giá vật liệu, hướng dẫn thủ tục nghiệm thu, tạo điều kiện tối đa để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.