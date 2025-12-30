Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Ngọc Hồi – Giải Phóng. Cụ thể, đoạn ngõ 15 Ngọc Hồi từ đường Trần Thủ Độ đến lối vào cao tốc (Km182+270) được thông xe một chiều.

Tại khu vực nút giao Giải Phóng – Đỗ Mười – Hoàng Liệt, cơ quan chức năng bổ sung đường nhánh dưới gầm vành đai 3. Nhánh số 1 (đối diện 23 Đỗ Mười) dành cho xe rẽ trái đi Ngọc Hồi và xe khách vào bến Nước Ngầm, cấm xe tải trên 10 tấn.

Đường kết nối từ ngõ 15 Ngọc Hồi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được gấp rút thi công.

Ảnh: Sở Xây dựng

Nhánh số 2 (đối diện 17 Đỗ Mười) cho phép phương tiện rẽ trái đi Ngọc Hồi. Tại đây cấm xe tải trên 10 tấn và xe hợp đồng trên 28 chỗ.

Đáng chú ý, xe tải và xe khách từ đường Đỗ Mười bị cấm quay đầu trong nút giao để đi cầu Thanh Trì. Với các xe từ vành đai 3 xuống cao tốc (nhánh Ramp B, C), tốc độ giới hạn là 60km/h, giảm còn 50km/h khi cách lối vào ngõ 15 Ngọc Hồi khoảng 200m.

Đối với đường gom cao tốc đoạn từ cuối ngõ 15 Ngọc Hồi đến tòa nhà A6 (Khu ký túc xá sinh viên), giao thông được tổ chức một chiều. Phương tiện từ Tứ Hiệp muốn ra đường Trần Thủ Độ cần di chuyển qua ngõ 161 Ngọc Hồi hoặc các ngõ trước tòa A4, A1.