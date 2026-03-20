Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải, từ đó tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Ảnh minh họa.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai giải pháp kiểm soát giá cước vận tải.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Bộ đề nghị chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ tác động của giá xăng dầu đến giá cước vận tải, đặc biệt là vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Các địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của Luật Giá và các nghị định liên quan, đảm bảo tính đúng, tính đủ; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để “té nước theo mưa”.

Bộ yêu cầu các cục quản lý chuyên ngành như đường bộ, hàng hải, hàng không, đường sắt tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, đặc biệt với các doanh nghiệp tăng giá mạnh; đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết giá, không được lợi dụng biến động chi phí đầu vào để tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, Bộ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chính sách giảm giá đối với những dịch vụ ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá nhiên liệu, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, các đơn vị vận tải được khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để giảm áp lực chi phí trong dài hạn.