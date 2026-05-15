779 sản phẩm buộc phải tiêu hủy

Cụ thể, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy 268 sản phẩm của Công ty A.Q.P và 511 mặt hàng của Công ty Việt Hương, bao gồm hàng loạt kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng, nước tẩy trang, son dưỡng, khử mùi...

Lý do được đưa ra là hai công ty không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam và Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương phải hoàn tất tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm muộn nhất vào ngày 10/6.

Tiêu chuẩn CGMP-ASEAN là bộ tiêu chuẩn đảm bảo các mỹ phẩm được sản xuất an toàn, chất lượng và ổn định, kiểm soát mọi yếu tố từ nguyên liệu đến thành phẩm. Việc không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn này được coi là lỗi nghiêm trọng.

Thu hồi 9 sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn

Cũng liên quan đến quản lý lĩnh vực mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược buộc 3 doanh nghiệp khác phải thu hồi 9 sản phẩm.

Cụ thể, Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội phải thu hồi 4 sản phẩm gồm: VT RETI-A REEDLE SHOT 700 (Số tiếp nhận Phiếu công bố 284606/25/CBMP-QLD cấp ngày 10/8/2025); Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 272676/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/4/2025); VT CICA COLLAGEN MASK (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 261209/24/CBMP-QLD cấp ngày 28/12/2024); UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 278006/25/CBMP-QLD cấp ngày 09/6/2025).

Lý do thu hồi là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo phải thu hồi 3 sản phẩm: Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 177124/22/CBMPQLD cấp ngày 11/8/2022); Revision Skincare Retinol Complete 0.5 (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 228904/24/CBMP-QLD cấp ngày 12/3/2024); Ekseption White-Up Sorbet (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 215050/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023).

Lý do thu hồi là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam (TPHCM) phải thu hồi 2 sản phẩm gồm: MesoInstitute Hair Repair Hair Solution (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 296258/25/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2025) và Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF (Số tiếp nhận Phiếu công bố 269773/25/CBMP-QLD cấp ngày 24/03/2025). Lý do thu hồi là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.