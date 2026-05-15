Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo yêu cầu thu hồi trên toàn địa bàn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế, đơn vị kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn thu hồi lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành: 893100060724; số lô: 10370725; ngày sản xuất: 14/07/2025; hạn dùng: 14/01/2028).

Lý do thu hồi là do mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3).

Trước tình hình trên, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh và người dân dừng ngay việc bán lẻ, kê đơn cũng như sử dụng lô thuốc nêu trên. Các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, trả lại nhà phân phối và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế tỉnh trước ngày 29/5/2026.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, Sở Y tế cũng giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường giám sát, rà soát và lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm của Pharmedic đang lưu thông trên địa bàn.

Đồng thời, lực lượng thanh tra và các đơn vị chức năng tại xã, phường được yêu cầu vào cuộc quyết liệt. Mọi trường hợp cố tình tiếp tục kinh doanh hoặc sử dụng lô thuốc đã có lệnh đình chỉ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.