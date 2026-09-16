Sáng 16/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế điều trí các trường hợp nặng.

Cơ quan của Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động trong công tác ứng phó thảm họa. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần hội chẩn, phối hợp với cơ sở tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cục cũng đề nghị bệnh viện tổng hợp, đề xuất những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tốt nhất việc cấp cứu, điều trị người bị nạn.

Thông tin với VietNamNet, đại diện Bệnh viện 354 cho biết một số nạn nhân trong vụ cháy nhà được đưa vào cấp cứu. Đến trưa nay, 2 trường hợp liên quan vụ cháy đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, trong đó có bệnh nhân 32 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi.

Bên trong ngôi nhà bị cháy, nhiều vật dụng đã bị cháy xém, hư hỏng. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ). Khoảng 16 phút sau, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo và điều động lực lượng đến hiện trường.

Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người thoát được ra ngoài, trong nhà vẫn còn người mắc kẹt. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ sáng 16/9 cho biết, thi thể các nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa về Bệnh viện 354. Họ đều có quan hệ họ hàng. Trong số này, có 2 người vừa từ quê ra.