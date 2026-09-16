Sau vụ cháy ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra rạng sáng 16/9, một nữ hàng xóm sống đối diện hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người này kể, thời điểm xảy ra cháy, sức nóng từ ngọn lửa khiến kính ở tầng 2 và 3 bị vỡ, văng khắp nơi.

“Lúc đó, nhiều người thoát nạn nhờ trèo sang mái của cơ sở kinh doanh bia hơi nằm kế bên. Những người thoát ra ngoài hô hoán, mọi người vội chạy đến giúp dập lửa”, nhân chứng kể.

Hiện trường vụ cháy tại ngách 264/2 Thụy Khuê. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo nữ hàng xóm, người dân tại khu vực cố gắng dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thể khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết, thi thể các nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa về Bệnh viện 354. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng. Trong số 5 nạn nhân tử vong, có 2 người vừa từ quê ra thì xảy ra sự việc đau lòng.

“Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói thêm.

Trước đó, vào khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ).

Phó Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.