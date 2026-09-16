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Liên quan đến vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong tại ngách 264/2 Thụy Khuê (phường Tây Hồ), đến 8h ngày 16/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực để phục vụ điều tra, khám nghiệm.

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Lực lượng dân quân tự vệ, công nhân vệ sinh môi trường và người dân tiến hành thu dọn vật liệu hư hỏng sau vụ cháy.

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Từ bên ngoài có thể quan sát thấy căn nhà cháy bị ám khói đen, tường bong tróc, nhiều đồ dùng bị thiêu rụi.

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Bên trong nhà, nhiều vật dụng đã bị cháy xém, hư hỏng.

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Trước đó, vào khoảng 1h50 cùng ngày, khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã báo động; đồng thời, sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường.

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Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m².

Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: CACC