Sáng 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết, vào 2h06 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Văn Cao, phường Tây Hồ.

Hình ảnh ngôi nhà bị cháy nhìn từ bên ngoài. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, trước đó, vào khoảng 1h50 ngày 16/9, sau khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã báo động, đồng thời sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu nhưng không thành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, cảnh sát xác định nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người kẹt bên trong đám cháy.

Chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 02h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.